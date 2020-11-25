Bitez'de patlayan DSİ hattı tamir edildi

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen DSİ isale hattındaki patlama sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekiplerinin gece boyunca yaptıkları çalışma sonrası isale hattı tamir edildi.

Bitez Mahallesi'nde DSİ'ye ait 700 CTP hattında patlak meydana geldi. Meydana gelen patlak sonrası vatandaşların su kesintisi yaşamaması için Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri tarafından gece saat 24.00'a kadar çalışmalar tamamlanarak patlak tamir edildi. Bu patlaklarla birlikte Bodrum'da DSİ'ye ait içme suyu hatlarındaki patlak sayısı bin 897'ye ulaştı.