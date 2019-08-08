“Biz Atık Değiliz” sergisine yoğun ilgi

Marmaris'te Ahmet Kırtay'ın atıklardan yaptığı objelerin yer aldığı “Biz Atık Değiliz” sergi açıldı. 15 objenin yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Dekoratör Ahmet Kırtay'ın atıklardan yaptığı objelerin yer aldığı “Biz Atık Değiliz” isimli sergisi açıldı. Kent merkezinde bulunan Saman İskelesi'nde açılan sergide Kırtay'ın 15 eseri yer aldı. Atık demir, ahşap, plastik, cam gibi ürünler kullanılarak yapılan dekoratif objeler büyük ilgi gördü. Sergi hakkında konuşan Kırtay, “İnsanlar evinde kullanamadıkları şeyleri ya çöpe atıyorlar ya da bir kenara atıyorlar. Ben üretilen ve emek verilen bütün ürünleri milli servet olarak görüyorum. Bunlar benim gözümde hepsi milli servet. Burada amacımız milli serveti korumak. dedi.