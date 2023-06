BODER, turizmin Oscar ödülünü aldı

Türkiye'nin en önemli Turizm Ödülleri'nden olan 13'üncü QM-Quality Management Awards (Yönetim Kalitesi Ödülleri) Antalya'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bodrum Otelciler Derneği QM Special kategorisinde özel ödülü aldı. Törende konuşan BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “ Bu ödülü Bodrum için çalışan, Bodrum'a gönül veren herkes adına alıyorum” dedi.

Türk turizminin Oscar'ı olarak belirtilen Türkiye'nin en önemli Turizm Ödülleri'nden olan 13'üncü QM - Quality Management Awards (Yönetim Kalitesi Ödülleri) Antalya'da düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Toplam 12 ana kategoride 74 farklı dalda kişi ve markalar QM Ödülleri'ne kavuştu. Türkiye'nin dört bir yanından turizm endüstrisi profesyonelleri ve paydaşlarının bir araya geldiği QM ödül töreni, görkemli gecesiyle büyüledi. Gecede Bodrum Otelciler Derneği QM Special özel ödülünü aldı. Ödülü BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz alırken, geceye katılan turizmciler Dengiz'i başarıları için kutladı.

Törende konuşan Dengiz, “ Bu etkinliğin sloganı 'be the best ' yani anlamı, en iyisi ol aslında bu gece en iyi sizlersiniz, biz ödülü alan değiliz, iyi ki varsınız. Bodrum'un için çalışan, Bodrum'a emek veren herkes adına bu ödülü alıyorum. Bodrum'u ve turizmi güzelleştirmek için çok daha fazla çalışacağız” dedi.