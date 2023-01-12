BODER'e Hollanda'daki turizm fuarında yoğun ilgi

BODER yılın ilk fuarı olan Utrecht Turizm Fuarı'na katıldı. Bodrum'a ilginin yüksek olduğunu söyleyen BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “Uluslararası anlamda katıldığımız fuarlarda oldukça yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. 2023 yılı Türkiye ve Bdorum için turizm yılı olacak” dedi.

2023 yılının ilk önemli fuarı olan Utrecht Turizm Fuarı (Vakantiebeurs) Hollanda'nın Utrecht kentinde kapılarını açtı. BODER, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı adı altında bulunan BOTAV'ın desteği ile Bodrum standı, fuarın ilk gününde çok sayıda turizm profesyonelini ağırladı. Vakantiebeurs, 11 Ocak Çarşamba gününden itibaren 4 gün boyunca açık kalacak. Fuar boyunca çok sayıda acente temsilcileriyle görüşmeler yapan BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve Başkan Yardımcısı Alişir Şahin'in yaptığı görüşmelerde Bodrum standında yer alan tanıtıcı görsel ve yazılı materyalleri acentaların dağıtımına sundu. İlgiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “Dünyanın en önemli turizm destinasyonların biri olan Bodrum'a uluslararası fuarlarda ilgi çok büyük. Gelecek sezon için turizm acentalarıyla istişarelerde bulunduk. 2023 yılı Türkiye ve Bodrum için turizm yılı olacak. Biz Bodrum'da 1,5 milyon turist hedefi belirlemiştik, fuar temaslarımız ile birlikte bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.