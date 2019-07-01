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Bodrum 2021 yelken yarışlarına talip oldu

Türkiye 2021 Optimist Avrupa / Dünya Şampiyonalarına, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılmak üzere aday oldu.

Türkiye 2021 Optimist Avrupa / Dünya Şampiyonalarına, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılmak üzere aday oldu.


Yelkenciliğin en önemli sınıflarından biri olan ve ülkemizde yaygın bir şekilde yapılan optimist sınıfının 2021 Avrupa veya Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapmak adına Türkiye Yelken Federasyonu resmi adaylık başvurusunu tamamladı.



Yarışlara ev sahibi olacak ülkeler 06 - 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında Antigua'da gerçekleşecek 2019 Optimist Dünya Şampiyonası sırasında yapılacak tanıtım sunumlarının ardından genel kurul oylaması sonucunda belirlenecek.


Türkiye, Muğla'nın Bodrum ilçesiyle ile şampiyonalara ev sahipliği için aday olurken, adaylık başvurusu yapan diğer ülkeler aşağıdaki gibi sıralandı:



Avrupa Şampiyonası adayları:


Cadiz - İspanya



Dünya Şampiyonası adayları:


Qindao - Çin


Liepaja - Letonya


Nayarit - Meksika

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