İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan askeri tarafından Türk karasularına itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan askeri tarafından Türk karasularına itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği anlaşılan lastik bot içerisindeki 7 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.


Limana getirilen göçmenlerin, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.