Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 3 kişi kayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Teknedeki 7 kişi kurtarılırken, 3 düzensiz göçmenin arama çalışmalarına devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekne, kıyıdan açıldıktan bir süre sonra saat 21.25 sıralarında alabora oldu. Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verilmesi üzerine olay yerine 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildi. Olay mahalline ulaşan Sahil Güvenlik botu tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 7 düzensiz göçmen, kurtarılarak Bodrum Limanı'nda sağlık ekiplerine teslim edildi. Kurtarılan 7 düzensiz göçmenin sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarını helikopter havadan, botlar ve dalış timi de denizden sürdürüyor.