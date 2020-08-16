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Bodrum açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla’nın bodrum ilçesinde motor arızası yapan ve içinde iki kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın bodrum ilçesinde motor arızası yapan ve içinde iki kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, içinde iki kişinin bulunduğu ve 12 metre boyundaki teknede motor arızası meydana geldi. Yardım talebinde bulunan teknedekilerin çağırısına Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti. Açık denizde sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün teknesine yedeklenerek emniyetli bir şekilde Bodrum Marina'ya çekildi.

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