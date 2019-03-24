Bodrum adayı Ahmet Aras, Gümüşlük sakinleriyle buluştu

Köy içi meydanında toplanan Gümüşlük sakinleri, Ahmet Aras'ı bağrına bastı. Meydan hınca hınç dolarken, bazı vatandaşlar da coşkuya evlerin balkon ve çatılarından katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mitingde konuşan CHP Adayı Ahmet Aras, “Bodrum'un dağlarını, tepelerini, koylarını, denizini korumak için aday oldum.” diye seslendi. Gümüşlük meydanından tüm Bodrum'a bir de müjde veren Aras, “Bodrum'un delik deşik yolları için acil eylem planı hazırladık. İki ay içinde yol problemimizi çözeceğim” dedi.

Mitingde Gümüşlük'e özel projelerini anlatan CHP Adayı Aras, Gümüşlük'ü vidanjör teröründen kurtaracağını söyleyerek “Burada bir atık su arıtma tesisi var ancak çevre mahallelerden Gümüşlük'e vidanjörle foseptik geldiğini biliyorum. 1 Kasımda temelini atacağımız Turgutreis atık su arıtma tesisini bir yıl içinde hizmete alıp, Gümüşlük'ü bu terörden kurtaracağız. Bu bir seçim yatırımı değil, size tarih veriyorum.” diye konuştu.

“Gümüşlük bizim kıymetlimiz. Belediyesi kapanınca ikinci planda kalmış gibi oldu. Gümüşlük bundan sonra turizmden hak ettiği katma değeri alacak.” ifadelerini kullanan CHP Adayı Ahmet Aras, Gümüşlük'teki tüm ulusal ve uluslararası organizasyonlara belediye desteği vererek, Gümüşlük sezonunu 4 ila 6 aya uzamasının önünü açacaklarını ve Tavşan adasındaki antik kent başta olmak üzere tüm kazı alanlarında çalışma başlatacaklarını söyledi. Aras “Biz büyük düşünüyoruz. Amacımız, Gümüşlük'ü de, Bodrum'u da dünya kenti haline getirmektir.”vurgusu yaptı.

Gümüşlük'e en kısa zamanda kapalı pazaryeri kazandıracaklarını söyleyen Aras, Karakaya'daki kültür sanat alanını da düzenleyeceklerini ve yaz kış kullanılabilir hale getireceklerini ifade etti. Bodrum'un en fazla hayvansever nüfusunun yaşadığı Gümüşlük'e sokak hayvanları için hazırladıkları projeleri de müjdeleyen Ahmet Aras, yarımadanın merkezi bir yerinde poliklinik ve ambulansı ile 7/24 çalışacak bir “Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi” oluşturacaklarını söyledi.

Bodrum'un 2020 yılında kaldırımlarından lağım akan mahalleleri, suyu akmayan siteleri olduğunu söyleyen Aras, “Hayırdır inşallah, niye esirgediniz hizmeti bu insanlardan?” diye konuştu. Bodrum'da cesur, kararlı ve adil bir belediye yönetimine ihtiyaç olduğunu söyleyen Aras, “Bunların hepsi bizde var. Kimseye borcumuz harcımız yok, eyvallahımız yok. Ben yutkunmam. Benim dağlarım, denizlerim, koylarım yağmalanırken söyleyecek iki çift sözüm mutlaka olur.” İfadelerini kullandı.

Aras, konuşmasını “Bir haftamız kaldı. Sizlerden 31 Mart için oy istemeye de geldim ben. Bana oy verin, Bodrum'daki bu düzeni değiştirelim. Bodrum'u çağdaş, kültür sanatla bezenmiş, insanların mutlu yaşadığı bir kent haline getirelim.” sözleriyle noktaladı.