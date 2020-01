Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Bodrum AK Parti'de başkanlık birçok isim aday olurken son anda Necati Yavuz da adaylığını açıkladı. Bodrum kulislerinde bir çok isim aday olmak için AK Parti Genel Merkezine baş vurmuştu. İsimler tam netleşmezken, adaylığını açıklayan Necati Yavuz sürpriz aday olarak görüldü.

Necati Yavuz, yazlı bir açıklama yaparak adaylığını kamuoyuna duyurdu. Yavuz Bodrum İlçe Başkanlığına talip olduğunu ifade ederek “Bize öğretilen kültür ve zikredilen ahlak anlayışı derki; dava adamı olmadan evvel, adam olman icap eder ki kendi doğrularının arkasından dik durabilesin, alnın açık ve başın dik gezebilesin. Bu öğreti tezahürünce; biz kimin arkasında durabileceğini, sadece elimizi değil gövdemizi de kim için taşın altına koyabileceğini iyi bilenlerdeniz. Bu sebeple Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının on binlerce canla bedel ödeyip bizlere miras bıraktığı bu kadim topraklarda, Cumhuriyet tarihimizin en dik duran, vatanı uğruna sözünü esirgemeden her platformda dile getiren, önce ülkem ve milletim, sonra ben diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulunmaktan onur duyanlardanız. Ne mevki ile ne makam ile nefsimizi terbiye etmeye ihtiyacımız yok bizim. Zira biz inandığı değerler uğruna nefsini ayaklar altına alanlardanız. Ancak böyle bir liderin nice bedeller ödeyerek, uğruna zindanlara düşerek adeta beşinci çocuğum dediği AK Parti; kendini bilmez, nefsinin kölesi olmuş samimiyetsiz temsilcilerin ve basiretsiz idarecilerin kolay kolay harcayabileceği bir teşkilat değildir. Malum il ve ilçe kongreleri sürecine iştirak ettiğimiz böyle bir dönemde; hak ve halk anlayışını benimseyecek, tabanı bütünleştirecek, partimizin kurucu değerlerine ve ilkelerine hakim olacak, siyaseti hak ve halk uğruna yapabilecek olan temsilcilerin göreve nail olmaları bir an önce elzemdir. Bu içten duygularımın hasebiyle; yıllardır iş insanlığı yaptığım, sosyolojik, politik ve demografik yapısına vakıf olduğum, geçmiş dönem milletvekili aday adayı da olduğum Bodrum'da, içerisinde bulunduğumuz bu kongre sürecinde Bodrum AK Parti ilçe başkanlığına dava arkadaşlarımında talepleri ve destekleri ile aday olduğumu açıklamakta fayda görüyorum. Üstad Yunus Emre'nin “Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.” felsefesini benimseyen bir anlayış ile sevgi dilini ve birlik olmayı ilke edinecek, Bodrum'un mevcut sorunlarını şahsi derdi olarak görecek, karşıt görüş dahil olmak üzere her yurttaşımızın sorununa çözüm üretebilecek ve samimiyetten zerre ödün veremeyecek bir düşünce ile demokrasinin gereği olan bu yarışta ben de varım demeyi kendime müktesep bir hak olarak görüyorum. Desteğini esirgemeyen ve esirgemeyecek olan tüm dava arkadaşlarıma ve kardeşlerime şimdiden teşekkür ediyorum. Unutmayalımki; mühim olan mevki makam değil, sen yoksan, ben de yokum ve diyorum ki insanı yaşat ki Devlet yaşasın anlayışıyla hareket etmekteyim.

Necati Yavuz kimdir

Evli ve 2 çocuk babası olan Necati Yavuz, 1979'da Şanlıurfa ‘da doğumludur. 1995- Tarihinde Başbakan Müsteşarı Yardımcısı Mustafa Selçuk Polat'ın basın danışmanlığı yapmış, 1997-1999 yılları arasında ulusal gazetelerde haber muhabirliği ve temsilci yardımcılığı görevini icra etmiştir. 2001 - 2002 yılları arasında birçok milletvekillerinin basın danışmanlığını yaptı. 2003 yılında Bodrum'a yerleşen Yavuz, inşaat ve gayrimenkul sektöründedir. 27'inci dönem Ak Parti Muğla Milletvekili aday adayı olmuştur.