Bodrum artık fuarlarda değil sosyal medyada tanıtılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB, Bodrum Belediyesi ve Sosyal Medya Kampüsü'nün destekleriyle düzenlenen "Dijital Turizm Zirvesi 2019" toplantısında Bodrum'un dijital pazarlama kanallarında marka haline getirilmesi ele alındı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bodrum'suz bir turizm düşünülemez. Koyları, yatçılığı ve uluslararası düğün organizasyonları ile çok önemli bir destinasyon” dedi.

“Yerel düşünüp küresel uygulama” mottosuyla bu yıl ikinci kez katılımcılarını ağırlayan Dijital Turizm Zirvesi, TÜRSAB Bodrum Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bodrum'un dijital pazarlama kanallarında marka haline getirilmesi ve sektörün küresel rekabete uygun bir şekilde büyümesi konularının ele alındığı zirveye Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve sektörün temsilcileri katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB, Bodrum Belediyesi ve Sosyal Medya Kampüsü'nün destekleriyle düzenlenen "Dijital Turizm Zirvesi 2019" toplantısının açış konuşmasını Whisky Travel yöneticisi turizmci Tayfun Akdeniz yaptı. Turizm sektörünün küresel oyuncular ve küresel uygulamalarla farklılaştığına dikkat çeken Akdeniz, yerel düşünüp küresel uygulamak gerektiğine işaret etti.

Bodrum Belediye Başkanı Aras, Türkiye'nin İstanbul'dan sonra en fazla tanınan destinasyonu olan Bodrum'da turizmin önünde çok ciddi engeller olduğunu belirterek, "Bodrum'da görüntü kirliliği, kaçak yapılar, hanutçuluk, işgaliye, altyapı sorunları almış başını gidiyor. Böyle bir ortamda hala turizm yapabilen siz değerli turizmcileri yürekten kutluyorum" dedi.

Dijitalleşmeden önce Bodrum'da gelen misafirlere ayık bir ortam sağlamak gerektiğine işaret eden Başkan Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"300 yıldır Bodrum'da yaşayan bir ailenin son kuşağı olarak Bodrum'da tüm süreçlerin farkındayım. 1980'lere kadar yerel değerlerini, sosyal ve demografik yapısını koruyan Bodrum, o yıllardan itibaren ikinci konut uygulamalarıyla o güzelim ev pansiyonculuğundan uzaklaşarak kaosa teslim oldu. Yerel yönetim hizmetleri, bu hızlı büyümeye uyum sağlayamadı. Birçok sorun şu anda önümüzde buzdağı gibi duruyor. Aslında çarptık o buzdağına ama henüz batmadık. O nedenle nasıl tanıtım yaparsak yapalım, şu anda yaptığımız tanıtımları karşılayacak bir görüntüye sahip değiliz. Turist Bodrum'da hayal kırıklığına uğruyor ve hatta memleketinde yaptığı olumsuz reklamla gelecek olanların da önünü kapatıyor."

Kendisini belediye başkanlığına götüren sürecin de bir turizmci olarak yaşadığı mağduriyet olduğunu anlatan Aras, "Hangi kuruma gittiysek kapılar yüzümüze kapandı. En sonunda ben aday olacağım dedim. Şimdi bütün bu sorunları düzeltmek için çalışmaya başladık" diye konuştu.

Bodrum'a gelen her turistin Bodrum'un dijitalleşen dünyadaki turizm elçileri olması gerektiğini söyleyen Aras, bu süreçte fuarlarla sınırlı kalan uluslararası tanıtım faaliyetlerini nasıl dijital platforma taşıyacaklarını da anlattı. Başkan Aras, "Bodrum'da yerel değerler, tarih, kültür, denizcilik var. Oysa bu fuarlarda bunların hiçbiri lanse edilmiyor. Tamamen boşa harcanan para olarak görüyorum. O bütçenin çok daha azıyla sosyal medyada Bodrum'u milyonlarca kişiye tanıtabiliriz. Artık insanların tercihi değişti. Çok özel dünya fuarları dışında biz bütçemizi dijital pazarlamaya ayırmak durumundayız" dedi.

Bodrum Belediyesinin dijital altyapıya kavuşması için çalışma başlattıklarını da söyleyen Aras, "Önce dijital kurumsallaşmayı sağlayıp, sonra akıllı kent Bodrum projesini uygulamaya koyacağız. Bodrum artık buraya gelen turistlerin cebinde olacak" diye konuştu.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da, Başkan Aras'ın içten ve samimi özeleştirisini överek, "Bodrum'suz bir turizm düşünülemez. Koyları, yatçılığı ve uluslararası düğün organizasyonları ile çok önemli bir destinasyon. Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın içten özeleştirisi, Bodrum'da bundan böyle her şeyin çok daha güzel olacağının işaretini verdi. Kendisini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bağlıkaya, TÜRSAB olarak Bilişim Vakfı ile sektörün dijitalleşmesi üzerine bir çalışma yaptıklarını ve bunun sunumunu 14 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştireceklerini belirterek, "Global dijitalleşmenin en haşin hissedildiği sektör, turizm. Çünkü dünyanın en büyük devleri, bizim sektörümüzle uğraşıyor. Dijitalleşmeye sektör olarak ivedi şekilde ayak uydurmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından zirvenin panel kısmına geçildi.