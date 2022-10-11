Bodrum Asarlık ve Bitez bu sezonun en favori bölgesi oldu

Türkiye'nin favori tatil beldesi Bodrum'da her yıl bir bölge öne çıkıyor. Yalıkavak, Türkbükü ve Gündoğan derken bu yıl en çok rağbet gören bölgelerin Asarlık ve Bitez semtleri olduğu belirtildi.

Bölgelerin hızla gelişmesi ve yatırım fırsatlarının artması ile de konut seçenekleri de aynı hızla artış göstermeye başladı. Mandalina bahçeleri içerisinde hem şehre yakın hem de köy hayatı yaşamak isteyenler Bitez'i tercih ederken hemen yan koyda yer alan Asarlık koyu ise doğal kliması, muhteşem deniz manzarası ve tarihi ile mest ediyor. Eski dönemlerdeki ismi Ağaçlı olan Asarlık ve Bitez bölgesinde yaşayanlar sakin ve sessiz bir hayattan 10 dakika içerisinde eğlence için merkeze ulaşabiliyorlar.

“Bu sezon ünlüler de Bitez ve Asarlık Bölgesi'ni tercih etti”

Türkiye'de ünlü isimlerin de yatırım için tercihi olan Bitez ve Asarlık bölgesi, futbol, müzik, televizyon ve iş dünyasından da birçok isme hem ev sahipliği hem de proje sahipliği yapıyor. Bu bölgelerde birçok mekanın ve konut projesinin kurumsal iletişimini yürüten İrem Melek; “Sezen Aksu, İskender Paydaş, Şevval Sam, Sıla ve Tuncay Şanlı gibi bir çok başarılı ismin de yatırım için tercih ettiği bölgelerde, Halit Yağcıoğlu, İsmail Gülle, Selahattin Polat, Tuncer Akar ve İlhami Yazıcı gibi iş insanlarının da konut projeleri mevcut. Pandemi dönemi ile birlikte artan nüfus yoğunluğu ve trafik sebebi ile Asarlık ve Bitez bölgeleri hem merkezi hem de sessiz ve sakin olma özellikleri yüzünden yatırımcıların oldukça ilgisini çekerek kafe ve restoran sektöründe de oldukça yatırım aldı. Hakan Altun, Mehmet Aslantuğ, Ajda Pekkan, Oktay Kaynarca ve Özge Özpirinççi gibi bir çok ünlü ismin uğrak mekanları olan Sarnıç Beach, Balıkçı İsmet, Vamos Restoran, Kurul Restoran, Bitz Bodrum gibi yerel işletmelerin dışında Adana İl Sınırı, Tike Restoran, Köşebaşı Restoran gibi zincir markalar da bölgelere yatırım yaptılar. Bölgede aynı zamanda Türkiye'nin en iyi okulları da mevcut. Bununla birlikte Türkiye'nin en iyi kolejleri de bu bölgede okul açtı. Kısacası Asarlık ve Bitez son dönemde Bodrum'un en çok tercih edilen bölgesi oldu” diye konuştu.