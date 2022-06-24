Bodrum atölye buluşmaları 2022 başlıyor

Sanat çalışmalarını Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüten 50 sanatçı, atölyelerinin kapılarını sanatseverlere açıyor.

28 Haziran- 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenecek Bodrum Atölye Buluşmaları (BAB) ile sanatçı ile sanatsever arasında dolaysız ve aracısız bir ilişki kurmak hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi'nin desteği ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın sanata verdiği katkılar ile gerçekleşecek Bodrum Atölye Buluşmalarında, Bodrum'da resim, heykel, seramik, mozaik, dokuma gibi farklı disiplinlerde üreten sanatçılar kendi atölyelerinde sanatseverleri ağırlayacak.

Organizasyon ile sanatseverler sanatçıların atölyesine giderek onları çalışırken izleyebilme, yaratım sürecine katılma ve sanatçılar ile sohbet ve söyleşi, birlikte atölye çalışması gerçekleştirme veya eser satın alınabilme imkanına sahip olacaklar.