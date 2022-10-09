Bodrum, Avrupa'da 60 şehir arasında

Avrupa Birliği'nin kentsel dönüşüm projesi CrAFt çerçevesinde 25'ten fazla ülkeden başvurunun alındığı CrAFt Şehirler Çağrısı'na seçilen 60 şehrin arasında Bodrumda yer alıyor.

29 Eylül tarihinde Avrupa Araştırma ve İnovasyon Günleri'nde 'Yeni Avrupa Bauhaus: İnovasyon için İş Birliği, Topluluk ve Kültür' oturumunda, CrAFt Şehirlerinin seçimi açıklandı. Bodrum, CrAFt Şehirler arasında yerini alarak kentsel dönüşümün işbirlikçi yönetişim modellerini birlikte oluşturmak ve test etmek için ilk üç CrAFt şehir Amsterdam, Bologna ve Prag'a katılacak.

CrAFt tarafından iklim nötr geçişlerini güzel, kapsayıcı ve sürdürülebilir kılmak ve yenilikçi yaklaşımları test etmek için seçilen atmış şehir, iklim tarafsızlığına ve kapsayıcı şehirlere geçişi ortaklaşa şekillendirmek amacıyla2030 yılına kadar bir Horizon Europe projesi olan CrAFt'a katılıyor.

Avrupa Birliği'nin Yeni Avrupa Bauhaus (NEB) girişiminin bir parçası olan CrAFt, iklim nötrlüğüne geçişi kentsel paydaşların kalbine yerleştiriyor. Bu çerçevesinde dönüşüm modellerini paydaşlarla test etmek ve paylaşmak isteyen CrAFt Şehirleri, uygulama desteği alıyor ve Avrupa'daki şehirler için rol model oluyor. Ayrıca CrAFt girişimi, yerel makamları ortak tasarım için yeni yaklaşımları denemeleri, yerel ve topluluk temelli çözümlere dahil olmaları için destekliyor. Normalde birlikte çalışmayacak çeşitli paydaş gruplarını bir araya getiren CrAFt, ortakları ve paydaşları aracılığıyla Avrupa'nın farklı coğrafi bölgelerini kapsıyor.

Bodrum adına yaşanan bu önemli gelişme hakkında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi:

“Günümüzün en önemli problemlerinin başında küresel iklim krizi geliyor. İklim krizinin başlıca nedeni küresel ısınma. Dünyamız için tehlike çanları çalıyor ve bu sese kulak vermekten başka çaremiz yok. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz, bu konuda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla entegre olarak önemli adımlar atıyor. Bu çerçevesinde, karbon gazı salınımını en aza indirmek için Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve taahhütlerini imza altına aldığımız Başkanlar Sözleşmesinin devamlılığı olan 100 İklim Nötr ve Akıllı Şehirler misyonunun Craftcities çağrısına başvurumuz olumlu sonuçlandı. Türkiye'den sadece Bodrum ve İzmir'in seçildiği bu proje ile İklim Nötr bir Bodrum ve gelecek oluşturmak mümkün. Fakat bunun için hep birlikte hareket etmek ve sorumluluk almak zorundayız. Yakında sizlerle paylaşacağımız İklim Değişikliği Eylem Planımızda hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Kentimizi yaşayanlarla birlikte tasarlayacağız. Unutmayalım, gelecek, yarının değil bugünün sorunu ve sorumluluğudur ve bugün yapacaklarımızla yarın şekillenecektir. Biz inanıyoruz ve birlikte başaracağız.”