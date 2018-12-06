Bodrum B. Bodrumspor:4 Ankaragücü: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5’nci tur ilk maçında Muğla Atatürk stadında Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Süper ligi ekibi MKE Ankaragücü arasındaki karşılaşmayı ev sahibi Bodrumspor 4-2 kazanarak ikinci maç için avantaj sağladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5'nci tur ilk maçında Muğla Atatürk stadında Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Süper ligi ekibi MKE Ankaragücü arasındaki karşılaşmayı ev sahibi Bodrumspor 4-2 kazanarak ikinci maç için avantaj sağladı.
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Koray Gençerler, İsmail Şencan, Serdar Diyadin
B.B. Bodrumspor: Kaya Tarakçı, Muhammet Özkal, Özgür İleri, Harun Kavaklıdere(Dak. 85 Emre Şahin), Orhan aktaş Seyit Ahmet Han, Ozan Sol, Özgür Yılmaz(Dak. 32 Erkan Değişmez), Medeni Bölgöl, Cem Ekinci(Dak. 60 İzzet Yıldırım), Celal Dumanlı
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Mehmet sak, Alihan Kubalas, Mustafa El Kebir, Mahmut Akan, Anton Piitsula( Dak. 77 Bakary Kone), Alessio Cerci, Muhammet Kendi (dak 83 Younness Mokhtar), Erdem Şen, Ender Aygören, Kaan Uykur
Goller: Dak. 57 Orhan Aktaş, Dak. 69 Harun Kavaklıdere, Dak. 82 Emre Şahin, Dak. 86 Celal Dumanlı (B.B. Bodrumspor), Dak. 54 Mahmut akan, Dak. 64 Alihan Kubalas
Sarı Kartlar: Erkan Değişmez, Ozan Sol (B.B.Bodrumspor), Ender Aygören (MKE Angaragücü)