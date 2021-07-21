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Bodrum Bayram'da Deha Bilimlier ile coştu

Geleneksel Azka Yaz Konserleri kapsamında Kurban Bayramı’nın ilk günü sahnede Deha Bilimlier vardı.

Geleneksel Azka Yaz Konserleri kapsamında Kurban Bayramı'nın ilk günü sahnede Deha Bilimlier vardı. Bayram tatili için Bodrumu tercih eden yerli turistler Deha Bilimlier'in enerjisi ile bayram coşkusunu yaşadı.


Enerjisi ile Azka Sahne'yi sallayan Deha Bilimlier geniş repertuvarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Bir ara misafirlerin arasındaki çocukları sahneye davet eden Deha Bilimlier, miniklerle beraber hem şakalaştı hem de şarkı söyledi.


Bodrumlu müzikseverlere eşsiz bir bayram yaşatan Bilimlier, hızını alamayıp sahneden indi. Masaların arasında dolaşan başarılı şarkıcı misafirleriyle karşılıklı göbek attı.

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