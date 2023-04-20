Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras personeliyle bayramlaştı

Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi farklı birimlerde personeliyle bayramlaşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmalarda, kardeşlik vedayanışma duygularının yoğun yaşandığı bir dönemden geçtiklerini belirterek küslüklerinson bulduğu, huzur ve sağlık içerisinde, mutlu bayramlar diledi.

Başkan Aras, Bodrum BelediyesiMüskebi Ek Hizmet Binası'nda İmar ve Şehircilik, Yapı Kontrol, Plan ve Projemüdürlükleri; Konacık Gazderesi Hizmet Binası'nda Kültür ve Sosyal İşler,Ruhsat ve Denetim, Zabıta, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, CenazeHizmetleri ve Özel Kalem müdürlükleri; Bodrum Gıda Çarşısı'nda ise BodrumBelediye AŞ yönetim ve ofis çalışanları ile bayramlaşırken kendisine CHP Bodrumİlçe Başkanı Başar Bıyıklı ve ilgili müdürlüklerden sorumlu başkan yardımcılarıeşlik etti.

“Mutluluk paylaşarak çoğalır”

Başkan Aras, arife gününde ise merkezhizmet binasında ve diğer birimlerde görevli personel ile bayramlaştı.

Yoğun bir Ramazan Ayını geridebıraktıklarını dile getiren Başkan Aras, “Her mahallemizde halkımızlakucaklaşarak iftar programlarımızı yaşadık. Soframızı paylaştık, aşımızıpaylaştık ve Bodrumlu hemşehrilerimizle birlikte anlamlı bir Ramazan ayı geçirdik” dedi.

Bu iftarların gerçekleşmesinde tümpersonelin katkısı olduğunu belirterek verilen hizmet ve deprem bölgesindedevam eden faaliyetler için personele teşekkür eden Başkan Aras, sözlerine şöyledevam etti:

“İş hayatındaki dostluk, arkadaşlıkhiçbir şeye benzemez. Bunun için de lütfen hoşgörüyle, insan sevgisiyle,yürekten birbirinizle beraber olun. Birbirinize sarılın arkadaşlar. Herkesinderdi var, herkesin tasası var ama dertler paylaşılarak azalır. Mutlulukpaylaşarak çoğalır. Sizleri seviyoruz”

Gittiği bölgelerde esnaf vevatandaşlarla da bayramlaşan Başkan Aras, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.