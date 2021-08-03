Bodrum Belediye Başkanı Aras, ekibiyle yangın mahallinde çalışıyor

Bölgeyi havadan inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, ekibiyle dört gündür yangın sahasında hem çalışmalara destek oluyor, hem de mağdur vatandaşları dinleyerek, acil çözüm sunmaya çalışıyor.

Bodrum'da 4. gününe giren yangını söndürme çalışmaları ekiplerin yoğun mücadelesi ile sürüyor. Yangının 4 gününde söndürme mücadelesi sürürken, Bodrum Belediyesi tüm ekipleri, il dışından gelen çok sayıda söndürme ekibi ile birlikte, belediyenin koordinasyonunda yangınlara müdahale ediyor.

Belediye Kriz Masası, çeşitli ilerden gelen ekipleri ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirirken sahadaki söndürme ekiplerine, Umurça ve Mumcular toplanma merkezinden ihtiyaç duydukları malzemeler gönderiliyor.

Yangının ilk başladığı günden buyana bölgede bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve yangın noktalarında konuşlanan başkan yardımcıları, birim müdürleri ve diğer personellerden oluşan ekipler, sahalarındaki çalışmalara destek olurken, arazöz, su tankere, iş makinesi, akaryakıt, jeneratör ve diğer acil ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyor.

Yangın başladığı andan itibaren, Mumcular bölgesindeki tüm alanda gerek söndürme, gerek tahliye çalışmalarına bizzat katılan Belediye Başkanı Ahmet Aras ekiplerin koordineli çalışması için sürekli olarak sahada bulunuyor. Yer yer alevlerin etkili olduğu Kisebükü, Yukarı ve Aşağı Mazı, Armutçuk ve Çocuk Mezarı, Bayır ve Gökbel ile Yeniköy bölgelerinde alevleri kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları karadan devam ediyor.

İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı, İzmir Konak Su Tankerleri, İstanbul Belediyesi ekipleri ile çeşitli illerden gelen Askeri söndürme ekipleri yangına müdahale ederken, 8 tonluk Karabağ İzmir Su Tankeri Pazar yerinde müdahaleye hazır durumda teyakkuzda bekliyor.

Başkan Aras gece gündüz sahada

Bodrum'a şu anda 5 bölgede yangınla mücadelenin devam ettiğini büyük bir özveri ve dayanışma içinde olduklarını belirten Başkan Ahmet Aras, gece yaptığı açıklamada "60'ıncı saatteyiz artık. Yine bugün, bütün gün sahadaydık, arkadaşlarımızla çalıştık. Bugün çeşitli krizler oldu, yangın birçok bölgede kendini yeniledi. Çocuk mezarlığı bölgesindeyiz, buradan yangın Kisebükü'ne kaydı. Arkadaşlarımız tutmaya müdahale etmeye çalışıyorlar. Tüm ekiplere teşekkür ederim, herkes canla başla çalışmakta. Sadece bizim ekiplerimiz değil, Orman Genel Müdürlüğü Ekipleri, söndürme ekipleri, Deniz Kuvvetleri'nden bir tim var onlar da gelmişler, gönüllüler de var. Dozer operatörleri var, İş makinası operatörleri var, onlarda yol açıyorlar ağaçların arasını açmaya çalışıyorlar yangın sıçramasın diğer tarafa diye düzeltmeye çalışıyorlar. Yemek dağıtan mı arasınız, su dağıtan mı arasınız, tepe lambası, yanmaz ayakkabı bot, yanmaz eldiven dağıtan mı arasınız. Herkes bir işin ucundan tutmuş durumda. Büyük bir koordinasyon var aslında bakarsanız. İş yürekten yapılıyor. Yorgunluk yok, uyku yok, arkadaşlarımız kendini bu işe adamış durumdalar. Sonlarını düşünmüyorlar, çekinmiyorlar. Gerçekten böyle bir vatan, millet, doğa sevgisi insanlarda, inanılmaz bir şey” diyerek yüreği ile alevlerle mücadele eden herkese teşekkür etti.

Türkiye Bodrum'da tek yürek oldu

Yaşanan dayanışmayı da "Bizim özlediğimiz tablo budur" diye özetleyen Başkan Aras, "Türkiye'de bu iş birliğidir bu dostluktur. Her iş makinasının üzerinde iş makinasının, arazözün ya da tankerin üzerinde ayrı bir kurumun kuruluşun belediyenin ismi var. Biraz önce Altınyayla Belediyesi diye arazöz gördüm. Konak belediyesinin tankerini, İstanbul Belediyesi'nin, itfaiyeleri Kastamonu'dan, Isparta'dan, Kocaeli'den gelen mi ararsınız. Bodrum şimdi bildiğiniz bir mozaik bu konuda. Herkes gelmiş Bodrum'a destek olmaya, ormanlarımızı korumaya, hayatı, yaşamı savunmaya gelmiş çalışıyorlar. Herkes şu anda destek olmaya çalışıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bu destekler elbet yerini bulacaktır” ifadelerini kullandı.