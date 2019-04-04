Bodrum Belediye Başkanı Aras görevi Kocadon'dan devraldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bugün düzenlenen törenle görevi Mehmet Kocadon'dan devraldı.

Devir teslim töreninde halka seslenen Başkan Aras, “Bu seçimde, Bodrum'da sevgi ve umudun dili kazanmıştır. Biz bu seçimlerde bir zafer kazanmadık, bu sadece bir başarıdır. Asıl zafer hizmet yaptıktan sonra olacaktır. Bodrum'u gerektiği yere taşıdıktan sonra gelecektir” diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, bugün Belediye binası önünde düzenlenen törenle görevi Mehmet Kocadon'dan devraldı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın da katıldığı devir teslim törenini kalabalık bir vatandaş grubu izledi. Törende kısa bir konuşma yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum'da güzel bir seçim yaşandığını belirterek, seçim sonuçlarının tüm Bodrum'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Mehmet Kocadon ile birlikte iki yıl çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, “Makamlar mevkiler geçer ama geriye kalan güzel hatıralardır, hoş sedadır. Dostluğumuz bakidir. Kocadon Başkan'ımızın ilçemize güzel hizmetleri oldu. Hepiniz adına kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında ailesiyle birlikte sağlık mutluluk huzur diliyorum.”dedi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'la da tanışıklıklarının eskiye dayandığını belirten Yılmaz, “20 yıl önce Sivas'ın Zara ilçesinde birlikte çalıştık. Kendisi Askerlik Şubesi başkanıydı. Böyle bir arkadaşımızın bu göreve gelmesi, birlikte çalışacak olmamız da beni ayrıca mutlu ediyor. Bodrum Belediye Başkanlığı zor bir görev. İnşallah aklımızın erdiği, gücümüzün yettiğince ona destek olacağız. Amacımız Bodrum'u daha güzel, daha yaşanılır hale getirmek. Başarılar diliyorum. İlçemiz, ülkemiz için seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra bir konuşma yapan Mehmet Kocadon da, kendisine yıllardır sahip çıkan ve zor gününde yanında olan Bodrum halkına teşekkür ederek “Bodrum'umuz örnek bir yerdir. 2009 yılında Bodrum Belediyesi'ni böyle bir güzellikle teslim aldım. Bugün de aynı şekilde teslim etmenin mutluluğunu, gururunu ve onurunu yaşıyorum.” ifadelerini kullandı. Kocadon, “Değerli Başkanıma bütün Bodrum'u kucaklamasını, ayrım yapmadan iyi ilişkiler içinde olmasını temenni ediyorum. Biz buradayız. Her zaman Ahmet kardeşimin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşmasına, Mehmet Kocadon'a teşekkür ederek başladı. İki dönem Bodrum Belediye Başkanlığı yapan ve Ortakent'ten bu yana tam 20 yıl boyunca Bodrum'a hizmetler veren Kocadon'un Bodrum'un gelişimine, dünyada var olmasına büyük değer kattığını söyleyen Aras, “Bodrum'da hiç kimseyi ötekileştirmeyen, dostluğun ve güvenli bir yaşamın teminatı olan Sayın Mehmet Kocadon'a teşekkür ediyorum” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Bodrum'da sevgi ve umudun dilinin kazandığını söyleyen Aras, Biz bu seçimlerde bir zafer kazanmadık, bu sadece bir başarıdır. Asıl zafer hizmet yaptıktan sonra olacaktır. Bodrum'u gerektiği yere taşıdıktan sonra gelecektir.” diye konuştu. Seçim öncesinde de söylediği gibi tebrikleri kabul etmeyeceğini belirten Aras, “Biz hiç vakit kaybetmeden çalışmaya başladık. Bodrum'da hep söylüyorum. Halkın belediyeciliğini başlatıyoruz. Artık belediye halkımızındır. Hep birlikte yöneteceğiz. Herkes bu belediyenin kararlarına ortak olacak. Biz demokrasiyi Bodrum Belediyesi'nden başlatıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras daha sonra görevi devraldığı Mehmet Kocadon'a çiçek takdim etti. Başkan Aras ve beraberindekiler daha sonra başkanlık makamına geçtiler. Burada Mehmet Kocadon, Belediye Başkanı Aras'a Türk bayrağı rozeti takarak, belediye mührünü teslim etti. Başkanlık makamına oturan Aras daha sonra sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve vatandaşların tebriklerini kabul etti.