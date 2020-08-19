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Bodrum Belediyesi 115 sarnıcın bakımını tamamladı

Bodrum’da tarihi su sarnıçlarında belediye tarafından başlatılan çevre düzenlemesi ve bakım çalışmaları tamamladı.

Bodrum'da tarihi su sarnıçlarında belediye tarafından başlatılan çevre düzenlemesi ve bakım çalışmaları tamamladı. Bu kapsamda 115 adet sarnıcın bakımı ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla geçtiğimiz yıl geniş kapsamlı bakıma alınarak birçok eksiği de giderilen sarnıçlarda, bu yaz başında da çalışma başlatıldı. Ekipler, ilçe merkezinden başladıkları çalışmalarda ilk olarak sarnıçların çevresinde ve üzerinde bulunan kuru otları temizleyip, ardından badana yaparak çevre düzenlemesi yaptı. Yaklaşık iki ayda Bodrum Belediyesi sorumluluğunda ve vatandaşların arazilerinde bulunan 115 adet tarihi su sarnıcının bakımı gerçekleştirildi.

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