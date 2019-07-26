Bodrum Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı hazırlanıyor

Bodrum Belediyesi'nin 2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı başladı. Çalıştayın ilk gününe katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “ Geleceğimizi planlarken geçmişimizi koruyup sahip çıkmalıyız” dedi.

Bodrum Ticaret Odası Sergi Salonunda bugün başlayan ve 3 gün sürecek olan Bodrum Belediyesi'nin 2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı'na, oda başkanlarının yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü başkan ve yöneticisi katıldı.

Çalıştayın açılış programında konuşan Bodrum Belediyesi Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Emre Köroğlu, yerel yönetimlerin halkın katılımlarına ve fikirlerine açık olması gerektiğini ifade ederek gerçek bir demokrasinin her düzeyde katılımcı ve koşulsuz şeffaf bir yönetimle sağlanabileceğine dikkat çekti.

Çalıştayın düzenlendiği alanda sergilenen Bodrum Kilimlerine atıfta bulunarak konuşmasına başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, “Bodrum'un geleceğini planlarken geçmişine de sahip çıkarak korumamız gerekiyor” dedi. Önce hedeflerin ortaya konulması gerektiğini belirten Başkan Aras konuşmasına şöyle devam etti; “Bodrum şu anda bir turizm merkezi, bir metropol ya da yazlık bir sayfiye yeri kimliği arasında gidip geliyor. O nedenle, yerel yöneticiler olarak bizler ilk önce bir felsefe oluşturmak zorundayız. Bir strateji planlarken Bodrum'un felsefesini de ortaya çıkaralım ve o hedefte planlamalarımızı yapalım.”

Katılımcı demokrasiyi çok önemsediklerini ifade eden Başkan Aras, 2-3 aydır günü birlik sorunları çözmekle uğraştıklarını belirterek “Ancak inanın bu iş bizi bir yere götürmeyecek. Onun için yapmamız gereken, temel hedefleri belirleyip, stratejiyi ortaya koyup yolumuzda yürümek. Stratejik plan çalışmasını gerçekleştiren ekibimiz çok güzel işler ortaya çıkarıyor. Bütün bu çalışmaların, yakın zamanda kamuoyu ile de paylaşacağız” dedi.

Konuşmaların ardından, çalıştayı başlatan Strateji Plan Danışmanı ve aynı zamanda çalıştayın moderatörü Nezahat Türköz, Bodrum özelinde geleceğin planlanmasının önemine değindi. Daha sonra, dünyada ve Türkiye'deki eğilim, değişiklik ve yeniliklerin Bodrum'a olan etkilerini tartışmaya açan Türköz, çalıştayı çözüm önerileri ile devam ettirdi.

Turizm, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Bodrum Ekonomisi, Çevre ve Şehircilik, Spor, Gençler-Aile-Çocuk ve Kadın, Dezavantajlı Gruplar ve diğer konu başlıkları altında sivil toplum örgütü başkan ve yöneticilerinin oluşturduğu grupların katılımıyla düzenlenen Bodrum Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı 25 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. Stratejik Plan, 2019 eylül ayında gerçekleştirilecek Bodrum Belediyesi olağan meclis toplantısında onaya sunulacak.