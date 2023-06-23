Bodrum Belediyesi bayram hazırlığında

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Bodrum'un çeşitli bölgelerinde bayram hazırlıkları çerçevesinde ot temizleme, budama, atık toplama işleri gerçekleştirilirken özellikle Kaynar Kavşağı ve Bodrum merkez arasında; Turgutreis merkez ile Ortakent Kavşağı arasında çalışmalar yürütülüyor.

Refüjlerdeki zakkumların dibindeki otların alınması, bitkilerin budanması ve atıkların toplanması olarak belirlenen programda çalışmalar iki gündür devam ederken yaklaşık 6 kamyon atık toplandı. Bölgenin temiz ve düzenli bir görünüme kavuşmasının yanı sıra yangın tehlikesine karşı da önlem almak hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalar, sulamanın mümkün olmadığı yerlerde mevcut toprak tabakasının kazınarak yerine kuru peyzaj uygulamalarının gerçekleştirilmesiyle sürdürülüyor. Sulama yapılabilecek bölgelerde ise bitkisel öğelerle birlikte kuru peyzaj uygulamaları gerçekleştirilirken cins ve tür özelliklerine uygun şekilde gelişim gösteren sağlıklı bitkilerin korunabileceği ve yol bitkilendirmesinin yapılabileceği bölgelerde bitkisel uygulamalar gerçekleştirilecek.

Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Benian Bilgi şunları söyledi:

“Sulama miktarlarının minimumda olmasını sağlamak amacıyla peyzajda iklime uygun bitkiler kullanıyoruz. Yeşil alanların sulanması için arıtma sularının kullanılması ve modern sulama sistemlerine geçiş konularında ilgili kurumlarla görüşmeler devam ederken aynı zamanda suyun depolanması ve korunmasıyla ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak bayram hazırlıkları çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarla Bodrum'un temiz ve düzenli bir görünüme kavuşmasını hedefliyoruz”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm müdürlüklerin bayram hazırlığı çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüttüklerinin altını çizerken Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalarla vatandaşların ve Bodrum'a bayram dolayısıyla gelecek olan misafirlerin güzel bir görüntüyle karşılaşmaları için tüm personelin özveriyle çalıştığını belirtti. Başkan Aras, Kurban Bayramının sağlık, huzur ve mutlulukla geçmesi temennisinde bulundu.