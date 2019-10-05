Lig Kırmızı Grup Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde Kastamonu 1966'ya 5-1 yenildi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçın ilk dakikalarında daha atak oynasa da aradığı golü bir türlü bulamadı. Dakika 39'da İlyas Çakmak ile 1-0 öne geçen Kastamonuspor, ilk yarı bitmeden bir gol daha bularak soyunma odasına 2 farklı üstünlük ile gitti.

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Kastamonu, ardı ardına 3 gol daha atarak galibiyetini garantiledi. Bodrumspor'un tek golü ise dakika 64'te Batuhan Ayvaz'dan geldi.

Bodrumsporlu taraftarlar 2'inci yarı yaptıkları tezahüratlarla kulübün sportif direktörü Erol Tok'u istifaya davet etti.

Maçın önemli pozisyonları;

Dakika 4'te gelişen Bodrumspor atağında Hüseyin Kala'nın derinleme pasıyla ceza sahasında topla buluşan Celal Dumanlı'nın kale çizgisine yakın yerden yaptığı vuruşta top kaleciyi geçti. Topu çizgiden Kastamonuspor defansı uzaklaştırdı.

Dakika 39'da gelişen Kastamonuspor atağında Bodrumspor ceza sahası içerisinde karambol yaşandı. Karambolde İlyas'ın vuruşunda top ağlarla buluştu; 0-1.

Dakika 44'te sağ kanattan Bodrumspor ceza sahasına içerisine giren Metin Can Cici, güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu;0-2.

Dakika 52'de gelişen Kastamonuspor atağında sağ kanattan aldığı topla Bodrumspor ceza sahasına giren Metincan Cici, güzel çalımlarla rakiplerini geçerek topu İlyas'la buluşturdu. İlyas'ın vuruşunda top ağlarla gitti; 0-3.

56'da Kastamonuspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Recep'in ortasında Berkay'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu;0-4.

Dakika 64'te gelişen Bodrumspor atağında Emirhan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Batuhan'ın vuruşu farkı 3'e indirdi; 1-4.

Dakika 77'de kontra atağa çıkan Kastamonuspor'da Ömer Gür, ceza sahasına girer girmez Yusuf Türk'ü topla buluşturdu. Türk topun gelişine yaptığı vuruşta skoru 5-1'e taşıdı.