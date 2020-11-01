Bodrum Belediyesi depremzedelerin yanında

Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Emel Çakaloğlu, depremin hemen ardından İzmir'e giderek yetkili birimlerle temasa geçti ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Çakaloğlu'na CHP Bodrum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Alkım Denizaslanı da eşlik etti. Acil ihtiyaçların tespitinin ardından Belediye ekiplerince hazırlanan yardım kolileri Bodrum'dan İzmir'e doğru yola çıktı.

İzmir'in Seferihisar İlçesi açıklarında önceki gün meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında harekete geçen Bodrum Belediyesi ilk olarak sosyal medya hesaplarından, evleri hasar gören vatandaşların ilçemizde ağırlanabileceği yönünde paylaşımlarda bulundu.

Daha sonra Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından kuru gıda, battaniye ve bebek bezlerinin olduğu yardım kolileri hazırlandı. Bornova, Bayraklı ve Seferihisar İlçelerinde evleri zarar gören vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırlanan koliler İzmir'e götürüldü.

Bununla da yetinmeyen Bodrum Belediyesi, Bornova İlçesindeki depremzedeler başta olmak üzere kurtarma ekiplerinin de faydalanabileceği sıcak yemek çadırı kuracak. Sıcak yemek çadırı ihtiyaç süresince bölgede bulunacak.