Bodrum Belediyesi Hatay-Arsuz'da

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen büyük depremlerle sarsılan 10 il için başta Türkiye olmak üzere tüm dünya seferber oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, on binlercesinin yaralandığı afet sonrası bölge halkına bir nebze destek olabilmek için Hatay-Arsuz'da konuşlanan Bodrum Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi tarafından İskenderun ve Arsuz arasında bulunan Expo merkezinin yanındaki alanda bin kişiye hizmet verecek çadır kent ve aş evinin kurulumu tamamlandı. “Bodrum Belediyesi Hatay-Arsuz Dostluk Kenti”nde koordinasyon ise bizzat Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından yürütülüyor.

Temel ihtiyaçlar karşılanıyor

3 mobil mutfak ve Bodrum'dan bölgeye gönüllü olarak giden aşçılar, depremzede vatandaşlara ve arama kurtarma gönüllülerine sıcak yemek hizmeti sağlıyor. Mobil mutfakların yanı sıra çadırlar ve konteynerle genç yaşlı onlarca depremzedenin barınma ihtiyacı karşılanıyor. Bodrum Belediyesi'ne ait ambulans ile birlikte 1 doktor ve 3 sağlık çalışanı da afetzedelere sağlık desteği veriyor.

Okul öncesi eğitim alanı

Çocukların beden ve ruh sağlığının ön planda tutulduğu Bodrum Belediyesi Hatay-Arsuz Dostluk Kentinde, Bodrum'daki bir özel okulun da destekleriyle okul öncesi eğitim alanı oluşturuldu. Bahçesinde oyun parkı bulunan ve okul öncesi eğitime uygun olan ekipmanları da içeren tesis, bölgede bulunan depremzede vatandaşların çocuklarına hizmet edecek.

Sokak hayvanlarını da unutmayan Bodrum Belediyesi, bölgeye ulaşan veteriner ekip ile yaralı kedi ve köpeklere müdahale ediyor. 45 araç ve 108 personel ile Arsuz'da hizmetlerini sürdüren Bodrum Belediyesi ekiplerine 120 gönüllü de destek veriyor.

Arsuz bölgesindeki koordinasyonu yöneterek bölge ihtiyaçları ve diğer gerekli tüm çalışmaların yürütülmesini sağlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, afet bölgesindeki vatandaşlar ile de bire bir temaslar kurarak gönüllü ve görevli ekiple birlikte bölge halkının yaralarını sarmak için girişimlerde bulunuyor.