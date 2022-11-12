Bodrum Belediyesi, hizmet araç filosunu güçlendirdi

Belediye hizmet araçlarına 15 adet yeni temizlik aracı takviye edildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılan yeni araç filoları ile Bodrum halkına daha temiz, hızlı, kaliteli hizmet vermek hedefleniyor. Kente kazandırılan bu araçlar ile zamandan, iş gücünden ve maliyetten tasarruf sağlanacak.

Araç filosu Bodrum Belediye Meydanı'nda sergilenirken yeni filo araçlarını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve ilgili birim müdürleri tek tek inceledi. Araç filosundaki incelemelerini sürdüren Başkan Ahmet Aras, deneme sürüşleri de gerçekleştirdi. Araçların kullanımıyla ilgili bilgilendirmeler, ilgili müdürlük personeli tarafından Başkan Aras ve beraberindekilere detaylı olarak aktarıldı.

Başkan Aras, temizlik çalışmalarını son teknoloji ve çevre dostu araçlarla sürdürmeye devam edeceklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Biz, 3,5 yıldır Bodrum'daki temizlik faaliyetini yönetmeye gayret ediyoruz. Büyük bir mücadele veriyor arkadaşlarımız. Çünkü nüfus inanılmaz boyutlara çıkıyor. Tabii ki atık sayısı da atık hacmi de sürekli değişen oranlarda. Onun için arkadaşlarımız, bu değişen oranları yönetmeye çalışıyorlar. Şimdi yeni teknolojileri de işin içine katmaya çalışıyoruz. İklim değişikliği, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı prensipleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elektrikli araçlar, elektrikli çöp taksi, elektrikli süpürge araçları, binek araçlarını envanterimize katıyoruz. Daha az maliyetle daha fazla hizmet üretmeye çalışıyoruz. Şu anda gördüğünüz araçların hepsi son teknoloji araçlar. Aynı anda hem çöp toplayan hem de konteyner yıkayan aracımız da var ve kendi suyunu arıtarak tekrar kullanabiliyor, geri dönüştürebiliyor. Yine tam elektrikli yol yıkama aracı daha çok dar sokaklarda hizmet yapacak. 3 adet elektrikli süpürge aracımız var.”

Temizlik araçlarının sayılarını daha da artıracaklarını söyleyen Başkan Ahmet Aras, böylece insan gücünden de tasarruf sağlayacaklarını ifade ederken daha çok teknoloji kullanarak girdi maliyetlerinden, akaryakıt maliyetlerinden tasarruf edeceklerini belirtti. Geri dönüşümün önemine de değinen Başkan Ahmet Aras, yakında alınacak önlemlerle Bodrum'da atık probleminden bir daha da söz etmek istemediklerinin de altını çizdi.

1 adet elektrikli yandan yüklemeli H.S.Ç.K. ve arkadan hidrolik tertibatlı çöp konteyner yıkama ve dezenfektan aracı, 2 adet 4m3 kapasiteli yol süpürme aracı, 1 adet elektrikli binek araç, 1 adet çift kollu kaldıraçlı (hidrolikli) kamyon, 5 adet konteyner, 1 adet vidanjör, 1 adet çöp taksi, 1 adet yüzde 100 elektrikli basınçlı yol yıkama aracı, 3 adet yüzde 100 elektrikli süpürge, 1 adet üstten yüklemeli mantar ataşmanlı, 16+3 m3 vinçli hidrolik sistemli çöp kamyonu temizlik işleri müdürlüğü'ne takviye edilirken önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.

Özellikle sıfır emisyonlu, yüz 100 elektrikli süpürge araçları, kesintisiz 8 saat çalışabilme olanağı sunarken dar alanları temizlemek için kendi etrafında 360 derece dönebiliyor. Zamandan, iş gücünden ve maliyetten tasarruf sağlayacak olan araçlar, ortalama 100 km alan temizleme özelliğine sahip. Ayrıca bu araçlar sayesinde yüksek devir motor sesinin oluşturduğu gürültü kirliliğinin önüne geçilirken bu sayede çarşı içinde, festival ve etkinlik esnasında ya da sonrasında araç ile temizliğin sessiz yapılması mümkün olacak.