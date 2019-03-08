Bodrum Belediyesi kadınları unutmadı

Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlara çiçek dağıtıldı.

Bodrum Belediye Meclisi'nin kadın üyelerini ve Bodrum'un kadın muhtarlarını ziyaret eden ekipler daha sonra Belediye Meydanı'nda kadınlara kırmızı karanfiller hediye etti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un "Kadın; Aklın, Cesaretin, Sevginin ve Estetiğin Sembolüdür Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü Kutlar, En Derin Saygılarımı Sunarım" sözleri yer alan kırmızı karanfiller Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından kadınlara dağıtıldı.

Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte, kadınlar böylesi bir günde hatırlanmanın çok güzel bir duygu olduğunu ve bu güzel jesti için Başkan Mehmet Kocadon'a teşekkür ettiklerini söylediler.