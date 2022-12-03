Bodrum Belediyesi kafelerinde sanata yönelik destek sürüyor

Ş. tarafından belediye kafe ve restoranlarına yerleştirilen duyuru panoları ile Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sergileyeceği oyunların tarih ve saatlerine, vatandaşların kolayca erişimi sağlandı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun aylık oyun programlarını içeren tanıtım panoları, Bodrum Belediyesi'nin işlettiği kafelere yerleştirildi. Belediye A.Ş.'nin atölyelerinde imal edilen panolar, işçilik ve şıklığı ile de dikkat çekti. Belediyenin kafelerinden hizmet alan vatandaşların, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sergileyeceği oyunların tarihlerini ve saatlerine kafe içlerine yerleştirilen panolar sayesinde kolayca ulaşabiliyor.

Özellikle sosyal medya kullanamayanlar için, tiyatroya ulaşmak anlamında aylık programı içeren kitapçıklar amaca hizmet ediyor. Bodrum merkeze uzakta olanlar, bu sayede telefonla rezervasyon yaptırarak oyunları izleme fırsatı buluyorlar. İlk aşamada 10 adet yaptırılan panolar, sadece yazın açık olacak kafeler için de sezon başında imal edilecek.

Konuyla ilgili olarak Belediye A.Ş. yöneticisi Faruk Ulusoy; “Başkanımız Ahmet Aras'ın da önerisi ile Şehir Tiyatromuza her bölgeden ulaşımın sağlanması amacı ile yaptırdığımız panolarla amacımıza ulaştığımızı sanıyorum. Kafelerimizde daha önce de Cumhuriyet Kitap Kulübü'nün kitaplarına yer açarak, kültüre ve sanata destek olmaya çalışıyoruz” dedi.