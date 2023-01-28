Bodrum Belediyesi, mandalina alımına devam ediyor

Bodrum Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) iş birliğinde üreticilerin mandalinalarını toplayıp, satın alıyor. Belediye, uygulama ile hem Bodrum mandalinasına sahip çıkmayı hem de bahçesi olan üreticinin ürünlerinin kalite kaybı yaşamadan değerlendirilmesini sağlamayı hedefliyor. Uygulamada, belediyeye başvuruda bulunan üreticilerin mandalinaları, belediye ekiplerince kalitesini kaybetmeden raf ömrü göze alınarak belirli bir plan çerçevesinde toplanıyor.

Konuyla ilgili konuşan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, üreticinin mağduriyetini ortadan kaldırmak için belediye olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtirken Bodrum Belediyesi olarak mandalinanın bahçelerde çürümesine izin vermeyeceklerini ve Bodrum'un simgesi olan bu ürünün değerinin koruması için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.