Bodrum Belediyesi sanatçılara destek olmaya devam ediyor

Bodrum Belediyesi, Covid-19 nedeniyle bir yıldır zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak için ‘Bodrum Sanatçıları, Bodrum Sokaklarında' projesini başlattı. İlçede 20 farklı noktada müzikseverlerle buluşan 100'den fazla sanatçı Bodrum sokaklarına neşe ve renk katıyor. Başkan Aras, " Bodrum kültüre ve sanata değer veren insanların bir arada olduğu bir yerdir" dedi.

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan müzisyenler için Bodrum sokaklarında bir etkinlik başlattıklarını söyleyen Başkan Aras, “100'den fazla müzisyen arkadaşımız Bodrum'un çeşitli yerlerinde, saat 17'den sonra performans sergiliyorlar. Ve bu bir ay böyle devam edecek. Biz onlara kaşelerini ödüyoruz, ama onlara asıl desteği sokaklarda vermemiz gerekiyor. Madem eğlence mekanlarına gidip para harcayamıyoruz, o zaman sokakta onları destekleyelim. Mekanlarda içeceğimiz bir içeceğin parasını bile onlarla paylaşsak, bu bile çok büyük bir katkı olacaktır. Zaten onlar için para kazanmak ikinci sırada. Onlar sahneye çıkamamaktan müzdaripler. Mesela sevgililer gününde bir etkinlik yapmıştık o kadar mutluydular ki sahneye tekrar çıktıkları için. Müzisyenlerimiz işlerini yapmak istiyorlar ve bu çok önemli. Halkımızdan onlara destek olmalarını istiyorum” diye konuştu.

Vatandaşlardan da çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Başkan Aras, “İnsanlarımız müzik sesi duymayı özlemiş. Bodrum, kültüre ve sanata değer veren insanların bir arada olduğu bir yerdir. Halkımızın sanatçılarımıza sahip çıkacağından ve onlara destek olacağından şüphem yok” dedi.

Bodrum'da yaklaşık 20 yıldır sahne alan ve şimdi de bir kafenin önünde program yapmaya başlayan Onur Gülen, “Uzun zamandır pandemiden dolayı sahnelerden uzak kaldık. Ama Bodrum Belediyesi ve çok değerli Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın katkılarıyla bu şekilde şarkı söylemeye fırsat bulduk. Müzisyenin en değerli şeyi mikrofonudur. Bu mikrofonu bize uzattıkları, sanata ve sanatçıya destek çıktıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu heyecan parayla pulla ölçülemez. Sanatı yaşatın ki millet yaşasın” dedi.

Pandemi sürecinde müzisyenler olarak zor durumlardan geçtiklerini söyleyen ve proje kapsamında müziğini yapmaya devam eden Osman Tarık Vural, “Saat 10'a kadar bir kısıtlama söz konusu ve biz mekanlarda sahne alamıyoruz. Müzik susturulamaz dedik ve buna inandık. Bodrum Belediyesi sayesinde müziğimizi sahnelerden sokağa taşıdık. Halkımızın desteğiyle burada çalıp söylüyoruz” diye konuştu.

'Bodrum sanatçıları, Bodrum sokaklarında” projesi kapsamında müzisyenler belirlenen noktalarda 1 ay boyunca müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.