Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu kursları başlıyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yaz sezonunda tiyatro kursları düzenlemiş, kış sezonu için de yoğun talep olmuştu. Mekan sorunu yaşanması nedeni ile 2019'da kurslara başlanamamıştı.

2020 programını açıklayan tiyatro “ Oyunculuk, diksiyon ve etkili konuşma, çocuklar için drama ve senaryo Atölyesi” olmak üzere Nurol Kültür Merkezi'nde kış sezonu kurslarına 2 Ocak 2020'de başlıyor.

B.B.Ş.T. Bodrum'da yaşayan ve tiyatroya gönül vermiş genç, büyük ve çocukları bir kez daha tiyatro ile buluşturmayı hedefliyor. İlgilenenlerin başvuru kayıt formu doldurmak üzere Bodrum Gıda Çarşısı'nda bulunan Bodrum Belediye Gıda A.Ş. Ofisi'ne başvurmaları gerekiyor. Kurslara son başvuru tarihi ise 27 Aralık 2019.