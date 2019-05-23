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Bodrum Belediyesi tabelasına "T.C." eklendi

Bodrum Belediyesi hizmet binası girişine Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması olan "T.

Bodrum Belediyesi hizmet binası girişine Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan "T.C." ifadesi konuldu.


Bodrum Belediye binası girişinde yazılı olan "Bodrum Belediyesi" tabelasının üzerine "T.C." harfleri eklendi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatı üzerine harekete geçen belediye görevlileri, gerekli ölçümleri yaparak hazırlanan T.C. tabelasını bugün ait olduğu yere yerleştirdi.


Böylece belediyenin girişindeki tabela, "T.C. Bodrum Belediyesi" olarak değişti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu belediye halkın ve Türkiye Cumhuriyetinin belediyesidir" dedi.

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