Bodrum Belediyesi tüm eczaneleri dezenfekte ediyor

Bodrum Belediyesi'nin korona virüsü salgınına yönelik aldığı tedbirler kapsamında, en riskli meslek grupları olan berberlerin ardından, ilçedeki eczaneler de baştan aşağı dezenfekte edilmeye başlandı. Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla başlatılan uygulama kapsamında, nöbetçi eczaneler akşam saatlerinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından solüsyonlu sularla ilaçlanıyor. Bazı eczacılar ise içerideki dezenfeksiyon işlemlerini yaptıklarını belirterek, ekiplerin sadece eczane girişini ve dışını ilaçlamasını talep ediyor.

Hastane ve aile sağlığı merkezlerinin kendi hijyen tedbirlerini uyguladığını belirten Başkan Aras, “Birinci basamak sağlık hizmeti veren eczanelerdeki risk seviyesi, kolaylıkla ulaşılabilir olmalarından dolayı yükseliyor. Ayrıca, SGK'nın ‘Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Temini” kararı ile hastalar doğrudan eczanelere giderek ilaçlarını temin etmeye başladı. Hasta yoğunlunun fazlalaşmasından dolayı, eczane ortamının steril tutulması da zorlaşmakta. Dolayısıyla Belediye olarak toplum sağlığının korunması için kritik bir görevi yerine getiren tüm eczanelerimizi dezenfekte etmek amacıyla ekiplerimizi eczanelere yönlendirdik. Düzenli olarak dezenfeksiyon işlemimiz devam edecek” dedi.

Öte yandan Bodrum Belediyesi'nin dezenfeksiyon ekibi, gündüz saatlerinde de kamusal alanlarda ilaçlama ve sterilizasyon çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Aras, “Halk sağlığı şu anda tek önceliğimiz. Bütçeyi düşünmüyoruz. Malzeme tedarik ettikçe, dezenfeksiyon çalışmamız devam edecek” diye konuştu.