Bodrum Belediyesi üretici kooperatifi kuruluyor

“Bodrum Belediyesi Sürdürülebilir Tarım Projeleri” kapsamında “Üretici Kooperatifi” kurulması için düğmeye basıldı. Belediye'nin öncülüğünde kurulacak kooperatifler, Bodrum'da çiftçinin ürettiği her ürünü gerçek değeri üzerinden tüketiciye ulaştıracak.

Yerel kalkınma modelini 2020-2024 Stratejik Planı'na dahil eden Bodrum Belediyesi, Karaova'da ve yarımadanın diğer bölgelerinde çiftçilik yapan vatandaşların ürününe değer katmayı hedefliyor. Köylerin yerel değerleriyle gelişmesini, kendi ekonomisini üretmesini ve kültürel mirasımızı kazanca çevirmeyi amaçlayan Belediye, bu doğrultuda üretici kooperatifleri kurarak, yöresel ürünleri Bodrum merkezde açılacak marketlerde uygun fiyat etiketleriyle satışa sunacak. Geniş bir üretim ağını kapsayacak projede yerel üretici desteklenecek. Kooperatifler, Mumcular'da açılan Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışacak.

Belediye kooperatif marketler kuruluyor

Bodrum'un turizm bölgelerinde açılacak belediye marketlerinde Bodrum'da üretilen meyve, sebze, zeytin, bal ve diğer ürünleri, doğru fiyatlarla tüketiciye ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Belediye, hem tüketiciye taze, doğal, sağlıklı ve ekonomik ürün ulaştıracak hem de piyasayı fiyat anlamında dengeleyecek” dedi. Pazar yerlerinde Türkiye'deki hallerden toplanan ürünlerin satıldığını söyleyen Başkan Aras, sözlerini şöyle sürdürdü, “Neden bizim çiftçimizin ürettiğini oralarda satmayalım, daha uygun fiyata vermeyelim, vatandaşımızın ürünü değerlenmesin. Bunu hem Pazar yerlerinde hem de belediye restoran ve kafeteryalarında hayata geçirmek durumundayız. Kendi toprağımızın ürününü alıp, köylümüze destek olmamız gerekiyor. Kooperatif olursa, ürettiğimiz yumurta, zeytinyağı, bal marka olur. Çamlık zeytini, Etrim balı diye etiketlerimiz olur. Biz Belediye olarak bunun adımlarını atıyoruz. Bodrum'un Karaova bölgesine yönelik bütün politikamızı üretim üzerine kuracağız. Belediye çiftçinin fidanını, tohumunu, gübresini verecek. Üretici kadınlara daha fazla destek vereceğiz. Kooperatiflerin içinde daha çok kadınlarımız olacak.”

“Karaova'da üreteceğiz, Bodrum'un çarşısında satacağız”

Bodrum ekonomisinin turizmden ibaret olmadığını vurgulayan Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Çok verimli topraklarımız var. Çiftçiyi, üreticiyi desteklemek ve emeğinin boşa gitmemesini sağlamak zorundayız. Bu sayede o toprakları muhafaza eder, betona teslim etmeyiz. Çiftçimizin yerinde kazanmasını sağlamak ve kontrollü üretim için şart Kooperatifleşmek gerekiyor. Çiftçimizle garantili satışlar için protokol imzalayacağız, sözleşmeli olarak Karaova'da ürettireceğiz, Bodrum'da, çarşının göbeğinde satacağız. Bakın Hollanda da bir karış toprak yok, dünyanın en iyi tarımı orada yapılıyor. İsrail'de su yok, denizden su arıtıp toprakları sulayarak tarım yapıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar, bilimsel yapıyorlar. Tohum üretiyorlar, satılacak endüstriyel ürün üretiyorlar ve gerçekten de para kazanıyorlar” diye konuştu.