Bodrum Belediyesi ve Halk Eğitim kursları istihdam sağlıyor

Bodrum Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kurslarda 2019-2020 eğitim döneminde toplam 2 bin 859 kişi farklı branşlarda eğitim alarak, yeni bir meslek sahibi oldu.

Bodrum Belediye Başkanlığı ve İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin imzaladığı protokole bağlı olarak açılan meslek edindirme kursları 20 farklı branştaki eğitimleriyle umut olmaya devam ediyor. 2019-2020 eğitim döneminde Bodrum Merkez, Gümbet, Kadem, Bitez, Dereköy, Gümüşlük, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Yalıkavak, Gündoğan, Mumcular ve Yalıçiflik'te açılan kurslarda, 2019 Eylül ayından bugüne dek toplam 2 bin 859 kişi yararlandı. İmzalanan protokol kapsamında bu merkezlerde; aşçılık, tezhip, bilgisayar destekli muhasebe, gitar, minyatür, çarpana doku, ebru, İngilizce, Fransızca, Yunanca, seramik ve cam teknolojisi, kırkyama, dikiş nakış, çini işlemeciliği, yağlı boya resim, keçe yapımı, geleneksel el nakışları, seramik şekillendirme, tel kırma kursları açıldı.

Kültür ve Sosyal Hizmetlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, istihdama yönelik olan ve sürekli güncellenen meslek kurslarını ziyaret ederek, kursiyerler ve eğitimcilerle bir araya geldi. Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Batuhan Giraz'ın da eşlik ettiği ziyaretler,Bitez Mesleki Eğitim ve Kurs Merkezi'nden başladı.Burada aşçılık, tezhip, minyatür ve İngilizce sınıflarını gezen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, kurs eğitimcileri ve kursiyerle sohbet etti. El emeği göz nuru ile yapılan sanatların, bu kurslarda ücretsiz olarak öğretildiğini ve bu anlamda özellikle kadınların üretime, istihdama katılımının desteklendiğini ifade eden Çakaloğlu, “Böyle bir sanatı öğrenmek ve ortaya güzel eserler çıkarmak hem emek hem de sabır ister. Katılan herkesi tebrik ediyorum. Bodrum Belediyesi olarak kentimizin istihdamına yönelik faaliyetlere destek vermeye devam edeceğiz. Bu kursları, özellikle kadın istihdamı ve kadınların aile ekonomisine katkıda bulunmalarını sağladığı için çok önemsiyoruz. Bunun da ötesinde kurslarımızın kültürel değerlerimizi yaşatabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek adına Bodrum'a büyük katkısı olduğunu görüyor ve mutlu oluyoruz” dedi.

Emel Çakaloğlu ve beraberindekiler daha sonra Gümbet'teki KADEM Kurs Merkezi ile Ortakent Özel Eğitim Merkezi'ni gezdi. Eğitimci ve kursiyerlerin talep ve beklentilerini dinleyen Çakaloğlu, eksikliklerin en kısa sürede tamamlanacağını, yeterli talep olduğu taktirde de farklı branşlarda yeni kurslar açmak için girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

Ortakent Özel Eğitim Merkezi'nde orta ve ileri düzey zihinsel engelli bireylere eğitim imkanı sağlandığını söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Batuhan Giraz da Bodrum Belediyesi'nin tahsis ettiği merkezde 33 yetişkin öğrenciye, 3 özel eğitim öğretmeni ve 3 el sanatları öğretmeni tarafından eğitim verildiğini anlattı. Giraz, “Verdiğimiz eğitim öğrencilerimizin günlük yaşam becerilerini geliştirmenin yanında el becerilerinin gelişmesine de olanak sağlıyor. Merkezimiz ayrıca öğrencilerimizin ürettikleri ürünlerin kermeslerde satılmasını sağlayarak ekonomik faaliyette bulunmalarını teşvik ediyor.” dedi.

Giraz meslek edindirme kursları içinde en çok aşçılık ve muhasebe kurslarının ilgi gördüğünü belirterek ”Bodrum Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde kurslarımızdan mezun olan birçok kursiyerimiz meslek sahibi oldu, kurslarımıza kayıt olmak isteyen vatandaşlarımız Halk Eğitim Merkezi'nin web sayfasından başvurabilir” şeklinde konuştu.

Eğitmenler ve kursiyerler de aldıkları eğitim sonrasında mesleki belgeye kavuştuklarını belirterek, “Bize işyeri açma ve iş bulma olanağı sağlayan bu kurslara destek verdiği için Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.