Bodrum Belediyesi'nde deprem tatbikatı

Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, tüm müdürlüklerden ilgili kişilere ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanılması, yeni projeler geliştirilmesi ve projelerin uygulanması için “Proje Yönetimi Eğitimi” verildi.

Bodrum Belediyesi proje ekibinde yer alan Dr. Özge Demiray tarafından Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim, 3 gün sürdü. Personele ve kuruma çok değerli katkılar sunabilecek bir eğitim verdiklerini ifade eden Demiray, “Proje dünyasına belediyelerin bakış açılarının geliştirilmesi, proje yazma ve uygulama konusunda deneyimlerinin artması, uluslararası ve ulusal fonlara erişim noktasında belediyenin kapasitesinin geliştirilmesi adına tüm birimlerle bir eğitim gerçekleştirdik. Son gün de grup çalışmaları gerçekleştirerek örnek projeler hazırladık ve bir proje havuzu oluşturduk. Bu eğitimlerin kurumumuz ve personelimiz adına çok verimli geçtiğini söyleyebilirim” diye konuştu.

Hizmet içi eğitimler çerçevesinde Muğla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi Bodrum Belediyesi personellerine deprem tatbikat eğitimi verdi. AFAD Muğla İl Müdürlüğü personelleri Eğitim Uzmanı Koray Ece ve Şef Zuhal Yorulmaz tarafından Bodrum Belediyesi personellerine yönelik deprem anı uygulaması, afet ve acil durum eğitimi verilerek deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat öncesi, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapılmasının ardından çalınan sirenle alınan eğitimin uygulamasına geçildi. Prosedürleri eksiksiz uygulayan 150 belediye personeli tatbikatı başarılı bir şekilde tamamladı.