Bodrum Belediyesi'nde korona virüs paniği

Son haftalarda ülke genelinde artış gösteren korona virüs vakalarına Bodrum Belediyesi'nden de 2 çalışan eklendi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2 belediye personelinin korona virüse yakalandığını duyurdu.

Başkan Aras, meclis toplantısında yaptığı açıklamada satın alma birimindeki 2 personelin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurarak şunları söyledi; "Belediye çalışanlarımız da tabi ki yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Hizmet vermeye devam ediyor. Biz uzaktan çalışma ya da yarı yarıya çalışma sistemine geçmedik. Sonuna kadar hizmetimizi sürdürmek istiyoruz. Bu arada 2 personelimizi hastaneye gönderdik. Satın alma birimimizde çalışan Oğuz Akgül ve Metin Kocaköse arkadaşlarımız Kovid -19 testi pozitif çıktı. Şu anda Oğuz arkadaşımız hastanede yatıyor, tedavi altında. Ona acil şifalar diliyoruz. Kendisi ile konuştum. Moralini yüksek tutması gerektiğini söyledik ama inşallah kısa sürede aramıza döner. Hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Bu işin şakası yok. Tablo her geçen gün daha da kötüleşiyor. Biz de bununla ilgili önlemlerimizi belediye olarak almaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan edinilen bilgiye göre Korona virüs çıkan belediye personellerinin bulduğu müdürlükler ise geçici süreliğine kapatıldı.