Bodrum Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

465 belediye işçisini kapsayan ve üç yıllık olarak gerçekleştirilen sözleşmeye göre, ilk yıl yüzde 5 oranında zam yapılırken, sosyal haklar ile birlikte toplamda yüzde 30-32 arasında ücret artışı sağlanırken ikinci ve üçüncü yılda ise TÜFE + yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşma sağlandı. Ayrıca sözleşmeye, her ay 2'şer yevmiye ve öğrenim teşvik yardımı maddeleri de eklendi.

Belediye-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay; “Emeğe ve emekçiye değer veren bir belediye başkanıyla çalışmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Yıllardır beraber yürüttüğümüz toplu iş sözleşmesi görüşmelerini bu yıl da kısa sürede tamamladık. Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon ve Başkan Yardımcımız Kemal Orman başta olmak üzere bu sözleşmede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.

Başkan Mehmet Kocadon da sözleşmenin personele hayırlı olmasını dileyerek sendika temsilcilerine teşekkür etti. Personele hitaben yaptığı konuşmada ise Başkan Kocadon, “Onlar çok değerli çalışma arkadaşlarımız, görünmez kahramanlar. Bodrum için Bodrum halk için gece gündüz demeden yağmur çamur demeden çalışıyorlar. Onların daha iyi konumlara gelmesi için gerçekleştirilen tüm çalışmalara, elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. İmzalanan bu sözleşmenin önce İşçi kardeşlerimize daha sonra da Bodrum'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.