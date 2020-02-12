Bodrum Belediyesi'nden atık ekonomisiyle büyük dönüşüm

Bodrum Belediyesi, Muğla'nın ilk ve tek 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni daha aktif hale getirmek amacıyla çalışmalarına hız verdi. Bodrum'da plastik, cam, kağıt ve metal ambalaj atıklarından ekonomik kazanım sağlamayı ve aynı zamanda çevre kirliliğini önlemeyi hedefleyen Belediye, kentin atık ekonomisini her geçen gün daha da büyütüyor.

Bodrum'un doğal kaynaklarını ve çevresini korumak ve gelecek nesillere temiz bir kent bırakmak amacıyla atıkların geri dönüşümü için harekete geçen Bodrum Belediyesi, 2019 yılında büyük bir “atık ekonomisi” yarattı. Bodrum Belediyesi 2019 yılında toplam 7 bin 172 ton atığın geri dönüşüm tesislerine iletilmesini sağladı.

Geri dönüşümün önemi ve bu konuda farkındalık çalışmalarına aralıksız devam eden ve Muğla'da ilk kez 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni kuran Bodrum Belediyesi, 2019 yılı içerisinde kağıt, plastik, cam ve metal olmak üzere toplam 7 bin 172 ton ambalaj atığını geri dönüştürülmesine öncülük etti.

Bu kapsamda, 2019 yılı içerisinde 4 bin 750 ton kağıt, bin 305 ton plastik, bin 32 ton cam ve 265 ton metal atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Böylece 43 bin 783 metreküp depolama alanından tasarruf sağlanırken, 918 bin 530 kilogram sera gazı salınımı da önlenmiş oldu. Atıkların geri dönüşümü ile Bodrum'da bir yıl içinde 26 milyon 485 bin 544 Kwh enerji tasarrufu sağlandı.

Geri dönüştürülen 4 bin 570 ton kağıt atığı sayesinde 80 bin yetişkin ağaç kesilmekten kurtuldu, 128 bin metreküp ise su tasarrufu sağlandı. Bir yıl içinde bin 305 ton plastik atığın geri dönüştürülmesiyle toplam 21 bin 250 varil petrol tasarrufu elde edilirken, bin 032 ton cam atıktan da 310 ton hammadde tasarrufu gerçekleşti.

Öte yandan kaynağında ayırma ve geri dönüşüm konularında farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalarına ağırlık veren Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yıl boyunca, eğitim kurumları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve belediye personeline geri dönüşümün önemini anlatan eğitimler verdi. Bu kapsamda düzenlenen temizlik kampanyalarına sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Bodrum Belediyesi; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan “Geri dönüşüm ile geleceği güzelleştir” kampanyası çerçevesinde vatandaşların ambalaj atıkları başta olmak üzere bitkisel atık yağ, atık pil, tekstil atıkları ve elektrikli-elektronik eşyalarını Belediye'nin Konacık Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak caddesinde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne getirebilecekleri duyurusu yaptı.

Atıkların bu merkezde Pazar hariç her gün 08.00-16.30 saatleri arasında toplandığını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan, “Tüketilen pek çok madde yeniden dönüşüm halkasına katılarak başlı başına ekonomik bir kazanç yaratılıyor. Bodrum'un doğal dengesini korumak, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve büyük miktarda tasarruf sağlamak amacıyla, atık getirme merkezimizi daha da aktif hale getirdik. Belediye olarak çevremize, ekonomimize ve kentimize olan sorumluluğumuzu yerine getirirken, vatandaşlarımızın da bu uygulamaya katkı vermesini diliyoruz. Projenin gerçek anlamda etkili olabilmesi, Bodrum halkının vereceği desteğe bağlı” diye konuştu.