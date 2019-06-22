Bodrum Belediyesi'nden başarılı personele ödül

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından, görevlerindeki üstün gayret ve başarılarından dolayı Bodrum Belediyesi'nde çalışan 179 personele takdir belgesi verilerek, alışveriş çeki hediye edildi.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları Turgay Kaya ve Ummahan Yurt, birim müdürleri ve Belediye personeli katıldı. 21 müdürlükten 179 personel, Başkan Aras tarafından imzalanan takdirname ve alışveriş çeki ile ödüllendirildi. Takdirnamede; “Hizmet süreniz boyunca sorumluluğunuz dahilindeki görevleri layıkıyla yerine getirdiğiniz, kurumumuzu sahiplenerek görevin mahiyeti ne olursa olsun, mesai kavramı gözetmeksizin fedakarca çalıştığınız ve mesai arkadaşlarınıza ilhan veren hal ve davranışlarınız için sizi içtenlikle takdir eder, başarılarınızın devamını dilerim.” İfadeleri yer aldı.

Ödül takdiminden önce personeline hitap eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, göreve geldikleri 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren, Belediye'nin tüm birimlerinde çalışan personelin üstün gayretiyle Bodrum'da bir değişimin startını verdiklerini belirterek bu değişimin vatandaş nezdinde de karşılığını bulmaya başladığını söyledi. Bodrum'da umudu ve değişimi müjdeleyerek bu göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Aras, “Bizim de tam olarak düşündüğümüz, ortaya koymak istediğimiz anlayış buydu, bir değişim. Bodrum'u karşılıklı konuşarak, sevgiyle, hoşgörüyle ve birlikte yöneteceğiz dedik. Bütün söylemlerimiz bu yöndeydi. Vatandaşlarımıza ‘Hizmet ayağınıza gelecek, bütün personelimiz sizlere hizmet edecek, hizmetkarı olacak' dedik. Hatta bu konuda siyasi rakiplerimizden eleştiri bile aldık. Oysa hizmetkar olmak demek, bir işi gönülden, yürekten, severek ve isteyerek yapmak demektir. Kölelik değildir. Biz yaptığımız işleri severek yaparsak mutlu oluruz ve insanlara da mutluluk veririz. Kamu hizmetinin anlamı budur.” dedi.

Bodrum'da vatandaşın her ihtiyacından Bodrum Belediyesi'nin sorumlu olduğunu vurgulayan Başkan Aras, “İnsan hayatında önemli bir yer tutuyoruz. O yüzden bizden beklentiler çok fazla.” diyerek, Belediye'nin her personelinin vatandaşın derdine ve tasasına güler yüzle ve çözüm odaklı yaklaşması gerektiğine işaret etti.

Başkan Aras ve başkan yardımcıları daha sonra birim yöneticileri tarafından ödüle layık görülen ve önerilen belediye personeline hediyelerini sundu.