Bodrum Belediyesi'nden Bayburt açıklaması

Bodrum Belediye Başkanlığı'ndan geçen cuma günü Bodrumspor ile Bayburt Özel İdarespor arasında oynanan maçla ilgili yazılı bir açıklama yapılarak, “Maç esnasında ve sonrasında Bayburt Özel İdare Spor taraftarına yönelik herhangi bir taşkınlık ya da olumsuz tezahürat yapılmamıştır. Maçın heyecanıyla sporcular arasında yaşananlar, bazı kişilerce farklı yansıtılarak adeta siyasete alet edilmek istenmiştir” denildi.

Açıklamada bugün saat 15.30'da Bayburt'ta oynanacak müsabakada centilmenliğin galip gelmesi temennisinde bulunularak şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere 20 Mayıs 2022 Cuma günü, Bodrumspor - Bayburt Özel İdare Spor arasında oynanan 2. Lig Kırmızı Grup Yarı Final ilk müsabakasını temsilcimiz Bodrumspor 3-1 kazanmıştı. Bu maç öncesinde, maç esnasında ve sonrasında Bayburt Özel İdare Spor taraftarına yönelik herhangi bir taşkınlık ya da olumsuz tezahürat yapılmamıştır. Hoşgörünün başkenti kentimizde, Bodrum'a gelen misafirlerimizi incitecek, kıracak bir davranış veya tutum olmamasına rağmen saha içinde maçın heyecanıyla sporcular arasında yaşananlar, bazı kişilerce farklı yansıtılarak adeta siyasete alet edilmek istenmiştir. Sporun birleştirici gücünü yok saymak, toplumlar arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalışmak yerine dostluk, barış ve kardeşlik içinde sporcusuyla, taraftarı ve yöneticileriyle centilmenliğin en güzelini göstermek yakışır bizlere. Saha içinde yaşanan mücadelenin saha içinde kalması, futbolda kaybetmenin de kazanmak gibi doğal bir sonuç olduğunun kabullenilmesi gerektiğinin altını çizerek bugün oynanacak olan yarı final müsabakasında centilmenliğin galip gelmesini ümit ediyoruz.”