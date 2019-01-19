Bodrum Belediyesinden çocuklara karne hediyesi

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Çizmeli Kedi" çocuk oyununa yarıyıl tatili süresince devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ilk çocuk oyunu olan “Çizmeli Kedi” 2018'de büyük beğeni ile her hafta sonu oynanmıştı. 2019 yılında da ilk oyun, 20 Ocak Pazar günü saat 14.00'da, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. İzleyici ailelerin "Turneye gelen çocuk tiyatrolarında göremediğimiz kalitede dekor, kostüm ve oyunculuk var" şeklinde yorumladıkları Çizmeli Kedi, öğrencilere kış tatili boyunca oynanmaya devam edecek.

Duygu Cindoruk tarafından uyarlanan ve Gülbin Yeşil'in yönettiği “Çizmeli Kedi”de; Oğulcan Çelik, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt, Ziba Türk, Fatih Serdar Yılmaz ve Sertaç Aydın oynuyor.

Çizmeli Kedi Oyun Günleri:

Ocak 2019

20 Ocak Pazar - Saat 14.00 Çizmeli Kedi

27 Ocak Pazar - Saat 14.00 Çizmeli Kedi

Şubat 2019

9, 16,23 Şubat Cumartesi - Saat 14.00 Çizmeli Kedi