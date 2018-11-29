Bodrum Belediyesi'nden ‘Şiddetli Yağış' açıklaması

Bodrum'da bugün öğleden sonra başlayan, yaklaşık 3 saat etkili olarak devam eden ve sel baskınlarına neden olan yağış ile ilgili Bodrum Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Kısa sürede metrekareye 45 kilogram yağış düştüğü belirtilen açıklamada Bodrum Belediyesi'nin 521 personeli ile tüm araç ve ekipmanların seferber edildiği ve 2 saatte ana arterlerde hayatın normale döndüğü belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada “29 Kasım 2018 Perşembe günü saat 14.00'da başlayan ve 3 saat boyunca etkili olan şiddetli yağış, en çok Bodrum merkez, Gümbet, Konacık ve Bitez'de hissedildi. Bir gün öncesinde yarımada genelinde meteorolojinin uyarısını duyurarak dere yataklarında ve mazgallarda çalışma yapan ekipler, yağış ile birlikte de sahadaki çalışmasını sürdürdü” denildi.

Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre kısa sürede metrekareye yaklaşık 45 kg yağmur düştüğü belirtilen açıklamada “Yağış nedeniyle konutlarda, araçlarda ve yollarda hasar meydana geldi. Bodrum Belediyesi sahada 521 personeli ile 13 adet 50 NC, 16 adet JCB ve Bekoloder, 18 adet büyük kamyon, 2 adet grayder ve 40 adet çift kabin, 6 adet traktörden oluşan toplam 95 araç ile görev yaptı. Bodrum Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve karayolları ekipleri de seferberlik halinde çalışmalara katıldı” denildi.

Yaşanan doğal afetin ardından hayatın normale dönmesi için seferber olduklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Bodrum'umuza ve yaşanan afette evleri, işyerleri hasar gören vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Yağış ilçemizde Bodrum merkez, Bitez, Konacık ve Gümbet'te etkili oldu. Ekiplerimiz hasarın giderilmesi için görev başında. Ben özellikle Bodrum Kaymakamımız Bekir Yılmaz'a, emniyet ve AFAD çalışanlarına destekleri için teşekkür ediyorum. Kısa sürede ana arterlerde hayatın normale dönmesini sağladık. Evleri ve işyerleri hasar gören vatandaşlarımızın tespiti ve yaralarının sarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.