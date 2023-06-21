Bodrum Belediyesi'nden sokak hayvanlarına sağlık hizmeti

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gümüşlük ve Ortakent Mahallelerinde bulunan sokak hayvanlarına çip, iç-dış parazit ve kuduz aşısı gibi işlemleri gerçekleştirirken uygulama hayvanların kimliklerinin belirlenmesi, parazitlerden korunmaları ve kuduz gibi tehlikeli hastalıklara karşı korunmaları için önem taşıyor.

Kısırlaştırma programı oluşturuldu

Belediye tarafından çipleme ve aşılama uygulamaları yanında sokak hayvanlarıyla ilgilenen vatandaşlar aracılığıyla kısırlaştırılmamış sokak hayvanları için program oluşturuldu. Online randevu sistemiyle hayvan sahiplerini kısırlaştırma işlemlerine yönlendirmeyi hedefleyen programla Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının üremelerini kontrol altına almayı ve daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamayı hedefliyor.

Gezici sağlık aracı hizmetlerini sürdürüyor

Gezici sağlık aracını kullanarak hayvansever vatandaşlarla iş birliğinde çalışmalar yürüten Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, farklı mahallelerde organize bir şekilde sokak hayvanlarına sağlık hizmetleri sunuyor. Gezici sağlık aracı, veteriner hekimleri tarafından düzenli olarak kullanılarak sokak hayvanlarının bakımları ve tedavilerini yapıyor. Sokak hayvanlarını kapsayan çipleme ve aşılama uygulamaları gönüllü vatandaşlarla iş birliğinde Bodrum genelinde sürdürülecek.