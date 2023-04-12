Bodrum Belediyesi'nin iftar programları sürüyor

Bodrum Belediyesi iftar programı, Güvercinlik Mahallesi'nde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla devam etti.

Güvercinlik sahilindeki Belediye Mobil Kafe'nin önünde gerçekleşen iftar programına, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye meclis üyeleri, Mahalle Muhtarı Günay Şafak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve ilki Cevat Şakir Mahallesi'nde yapılan iftar programı, Karaoava bölgesinden sonra Çırkan- Konacık, Dağbelen, İslamhaneleri-Gürece, Akçaalan, Gündoğan-Farilya-Küçükbük, Torba, Akyarlar, Gölköy-Türkbükü ve Güvercinlik Mahallesi ile devam etti.

Hacivat Karagöz gösterisi ile renklenen iftar programında vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Ahmet Aras, yemek dağıtımına da destek verdi.

İftar programında konuşan Başkan Aras, yaşanan büyük afet sonrası yaraları sarmaya devam ettiklerini söyleyerek Bodrum halkının destekleriyle afetzedelere yardımların sürdüğünü belirtti. Burada kurulan iftar sofralarının vatandaşların desteğiyle deprem bölgesinde de kurulduğunu ifade eden Başkan Aras, “Allah hepinizden razı olsun. Hepinize davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ayrıca şu an sofralarımızda olan kayısıları sizlerin parasıyla Malatya'da zor durumda olan afetzede bir üreticiden satın aldık. Bunun için de hepinize teşekkür ederim. Afiyet olsun” diye konuştu.

Bodrum Belediyesi iftar programları 13 Nisan Perşembe günü Pınarlıbelen, Çamlık, Gökpınar ve Armutçuk mahallesinde devam edecek.