Bodrum Belediyesi'nin proje yarışmasına yoğun ilgi

Bodrum Belediyesi'nin “Bodrum'un Kalbine Dokunuş” sloganı ile başlattığı Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Fikir Projeleri Yarışması'na Türkiye ve Kıbrıs üniversitelerinden 131 öğrenci projesi katıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından 2021 Mart ayında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde duyurusu yapılan “Bodrum'da İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Fikir Projeleri Yarışması” için, 17'si bireysel, 57'si grup katılımlı olmak üzere toplam 131 öğrenci projesi başvurusu yapıldı.

Türkiye ve Kıbrıs Üniversitelerinden yoğun katılım

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs üniversitelerinin şehir planlama ve mimarlık fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın proje teslim süresinin dolması üzerine toplanan Yarışma Örgütlenme Kurulu, pandemi koşullarında gerçekleştirilen yarışmaya önemli sayıda katılım gerçekleştiğini belirterek katılım ile ilgili süreç raporunu kamuoyuna açıkladı.

Bodrum'un kendi mimari dokusu ortaya çıkarılacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, proje ile ilgili yaptığı açıklamada Bodrum'a, çağdaş kentleşmenin ölçüsü olan meydanlar kazandırmak istediklerini belirterek, “Bu nedenle 'Bodrum'un kalbine dokunuyoruz' dedik. Ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atmış hocalarımızla başlattığımız bu yarışmada sona yaklaşıyoruz. Kentimizi sadeleştirerek Bodrum estetiğine uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Bodrum'un kendi mimari dokusunu tekrar ortaya çıkarmak istiyoruz. Üniversite öğrencilerimiz, bu proje yarışmasına gösterdikleri ilgiyle bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Gençlerimizin de önemli bir parçası olduğu bu çalışmada emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bodrum'un kalbine dokunan projeler

Yarışma Örgütlenme Kurulu Başkanı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Devrim Yücel Besim ise yarışma proje teslim süresinin sona ermesi ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Durumun değerlendirmesi yapılırken bir yandan salgın koşullarının sürdüğü ki bu durum eğitimleri süren öğrencilerden oluşan katılımcıları doğrudan etkilemiştir diğer yandan ekonomik ve siyasi belirsizliklerden kaynaklı sıkıntıların oluştuğu göz önüne alınmalıdır. 20 kişiden oluşan değerli jüri üyeleriyle birlikte danışma kurulu üyeleri, örgütleme kurulu üyeleri ve teknik altyapıda çalışanlar da düşünüldüğü zaman bu yarışmayla gündeme getirilmiş olan alan, yani ‘Bodrum'un kalbi' için yakın gelecekte değerlendirilmek üzere bir bilinç, bilgi birikimi ve olumlu bir sinerji oluşmuştur.”

74 farklı fikir projesi geliştirildi

Yarışma Örgütlenme Kurulu'nun kamuoyu ile paylaştığı raporda şu bilgilere yer verildi: “Yarışma web sitesi yaklaşık 10 bin kişi tarafından ziyaret edilmiş, yarışmayla ilgili 77 binin üzerinde görüntüleme yapılmıştır. Bu ilgi ülke bazında Türkiye, Kıbrıs, USA, Almanya ve Hollanda'dan gerçekleşmiştir. Yarışmaya 17 bireysel, 57 grup katılımı gerçekleşmiştir. Yarışmaya katılan öğrenci sayısı 131'dir. Belirlenen alanla ilişkili 74 farklı fikir projesi geliştirilmiş, projeler dijital ortama zamanında ve istenilen formatta yüklenmiştir.

Yarışma sonuçları Mart 2022'de açıklanacak

2022 Mart ayı başında ilan edilecek olan yarışma sonucunda, 20 eş değer ödül ile değerlendirme jürisinin kararına göre belirlenmiş sergileme ödülleri, ödül töreni ile açıklanacak. Ödül töreni, katalog ve sergi etkinliklerinin Bodrum Belediyesi'nin iş takvimine uygun şekilde 2022 yılı bahar aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.