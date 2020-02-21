Bodrum Bitez'te taşkınların önüne geçildi

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden birisi olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde alt yapı sorunları çözülüyor. Bitez Mahallesinde her yağmur yağışında bölge sular altında kalıyordu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliği içerisinde Bitez Mahallesinde 650 metre uzunluğunda yağmur suyu menfez imalatı tamamlanarak hizmete girdi. 650 metre uzunluğunda ki menfezin devreye girmesinin ardından bölgede su taşkınlarının önüne geçilmiş oldu. Menfezin yanı sıra aynı bölgede 650 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon şebeke hattı imalatı ve içme suyu hattı yenileme çalışmaları ile Telekom hatlarının yenilenmesi çalışmaları da tamamlandı.

Vatandaşlar teşekkür etti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bitez'de tamamlanan 650 metre uzunluğunda menfez ve kanalizasyon şebeke hattı imalatı ile içme suyu hattını yerinde inceledi. Bitez'de mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras için pankart açarak yaptıkları yatırımlar için teşekkür etti.

Aras: Birlikten güç doğuyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras “Muğla Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Birlikten güç doğuyor. Bodrum çok güzel oluyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gürün'e Bodrum'a yaptığı ve yapmaya devam ettiği yatırımlar için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Gürün: Birlikte Aileyiz, Birlikte Muğla'yız

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Dünya Bankasından alınan kredi ve öz kaynaklarımız ile Bodrum'a 321 Milyon 568 Bin TL'lik arıtma tesisi, kanalizasyon ve içme suyu yatırımlarının startını geçtiğimiz günlerde verdik. Muğla'mızın tüm ilçeleri bizim için çok özel ve değerlidir. Çünkü Birlikte Aileyiz, Birlikte Muğla'yız, Birlikte çok güzeliz” dedi.