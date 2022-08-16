Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını tekrar açıyor

Halikarnas'ta doğan ve Bodrum'u 'ebedi mavilikler ülkesi' olarak tarif eden tarihçi Herodot'un adını taşıyan Herodot Kültür Merkezi, bu sene ikincisi gerçekleşecek olan Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı ‘Contemporary Art Fair' ile sanata ev sahipliği yapacak.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediye AŞ, Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi, BODTO, MİTSO, BODER destekleri ile düzenlenen Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı'nın 2. Edisyonu, 23 Ağustos 2022'de Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan prömiyer ve kokteyl ile tekrar sanatsevereler ile buluşuyor.

Dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını Bodrum'da sanatseverlerle iki edisyonda bir araya getirmeyi hedefleyen ve ilk edisyonu temmuz ayının başında gerçekleşen fuarın ikinci edisyonu, 23 Ağustos-28 Ağustos 2022 tarihlerinde; yaklaşık 60 galeri, yurt içi ve yurt dışından 500 sanatçı, koleksiyonerler ve sanatseverleri ağırlayacak.

Dünyadaki çağdaş sanat fuarları arasındaki rekabette yerini güçlendiren Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı; klasik, modern ve çağdaş sanatçıların resim, heykel ve enstalasyon çalışmalarının yanı sıra plastik ve görsel sanatlara ilişkin üretim ve canlı performansları da kapsıyor.

Fuar boyunca ziyaretçiler; ana fuar alanı olan Herodot Kültür Merkezi'nde daha iyi bir gelecek için HELPZONE / WEGLOBAL (Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı) tarafından düzenlenen ‘Çocuk, İklim ve Sanat' seminerinin yanı sıra; canlı müzik ve modern dans performansları, sanat temalı etkinlikler, çocuklar ile birlikte gerçekleşecek olan iklim dostu aktiviteler, fuar alanında alt katta yer alan BAF CAF'de dünyanın en eski (1862) kahve markasının ikramları ile sanat sohbetlerine katılabilecekler. Ayrıca; doğal mandalin lokumu, gazoz ve kolonyası ile ünlü ‘Bodrum Yadigarı', coğrafi işaretli ve uluslararası ödüllü ‘Milas Zeytinyağları'nı tadabilecekleri 'Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperati'nin özel standı, lokal üreticilerden özel yapım katkısız dondurma, şarap ve bira tadımı, lokal el sanatları gibi Bodrum'a ve yöreye özgü markaların tanıtımı ve satış noktaları ile dört gün boyunca Herodot Kültür Merkezi'nde renkli bir sanat deneyimi yaşayacaklar.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde 23 Ağustos 2022 Salı günü saat 18.00'de açılışı yapılacak olan Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı kokteylin ardından, 24- 28 Ağustos günlerinde 16.00- 22.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.