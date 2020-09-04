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Bodrum Caz Festivali büyülüyor

Bodrum’da Caz Derneği tarafından organize edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi katkıları ile gerçekleşen Caz Festivali izleyicileri büyülüyor.

Bodrum'da Caz Derneği tarafından organize edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi katkıları ile gerçekleşen Caz Festivali izleyicileri büyülüyor.


Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bodrum Caz Festivali Bodrum'da yoğun ilgi görüyor. Festivalin bu yılki teması Sadece İkimiz / Just the Two of Us olarak belirlendi. Festivalin açılış konseri Şef Münif Akalan yönetiminde ve Şenay Lambaoğlu'nun solistliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası tarafından Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirildi.


Bodrum'da Caz Derneği tarafından organize edilen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi katkıları ile gerçekleşen Caz Festivali izleyicileri büyülüyor. Caz Festivalinde 04 Eylül 2020 Hülya Sezgün - Murat Arkan Dibeklihan, Barbaros - Tuluğ Tırpan Dibeklihan 05 Eylül 2020 Anjelika Akbar - Hakan Aysev, Mutlu Aşk Şarkıları Bodrum Kalesi 08 Eylül 2020 İlgen Küçükseller - Murat Arkan Dibeklihan, Maya Belsitzman - Matan Ephrat, Dijital Konser Dibeklihan'da sahne alacak.

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