İhlas Haber Ajansı

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Bodrum Cennet koyda ölü Yunus balığı karaya vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesi Cennet Koy’da ölü Yunus Balığı karaya vurdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Cennet Koy'da ölü Yunus Balığı karaya vurdu. Yunusu gören vatandaşlar yetkililere bilgi verdi.


Yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından karada görülen dev deniz canlısının yanına giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Denizlerin en sevimli canlısı olarak bilinen Yunus balığının vücudunda yara ya da darbe izi olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.


Vatandaşlar durumu Bodrum Belediyesine ve İlçe Tarım Müdürlüğüne haber verdi. Yunus balığının neden öldüğü yetkililerin incelemesinin ardından belirlenecek.

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